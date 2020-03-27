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انفوجراف.. الصحة تكشف أبرز نصائح التسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:39 م
انفوجراف.. الصحة تكشف أبرز نصائح التسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا نصائح هامة للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا
كتب على عبد الرحمن

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفوجراف يوضح عدد من النصائح الهامة للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت وزارة الصحة خلال الانفوجراف:"احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة، واحذر لمس وجهك أثناء التسوق، واحرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت، والتزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق".

نصائح هامة للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا
نصائح هامة للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان خلال الانفوجراف:"حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، وادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلى إذا أمكن، وامسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم، ولا تلمس المنتجات التي لن تشتريها، احرص على غسل الخضار والفواكه جيدا".

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة، حيث كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و 6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 

وأوضح مجاهد أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

 

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.


الصحه

كورونا

فيروس كورونا

التسوق الآمن للوقاية من كورونا

اخبار مصر

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