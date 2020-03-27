اليوم السابع
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النيابة تأمر بدفن شقيقين لقيا مصرعهما عقب سقوطهما من أعلى عقار بحدائق القبة

الجمعة، 27 مارس 2020 07:31 م
النيابة تأمر بدفن شقيقين لقيا مصرعهما عقب سقوطهما من أعلى عقار بحدائق القبة جثة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حدائق القبة، بدفن شقيقين لقيا مصرعهما عقب سقوطهما من سطح العقار القاطنين به فى شارع سكة الوايلى دائرة قسم شرطة حدائق القبة، عقب الانتهاء من أعداد تقرير الصفة التشريحية وأمرت بالاستعلام عن حالة المصاب الصحية، كما أمرت النيابة سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

البداية كانت بتلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال كل من "أحمد .ع.خ"، 40 سنة، جثة هامدة، وشقيقه "محمد"، مصاب بكسور ونزيف داخلي في أنحاء متفرقة من الجسد متوفى أيضا، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء جلوسهما أعلى سور سطح العقار محل سكنهما، اختل توازن الأول وأثناء سقوطه حاول شقيقه إنقاذه فسقط هو الآخر.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بدفن جثتى الشابان عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعى.

 

وفى وقت سابق سقط شاب من شرفة بالطابق الخامس لعقار سكنى بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الحادث.

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى، بسقوط شاب من الطابق الخامس، وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شاب فى العقد الثانى من العمر، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الحادث لكشف ملابساتها، فيما تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة.

 

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بدفن جثتى الشابان عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعى.

 


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