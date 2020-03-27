القبض على طالب ثانوى بتهمة قتل مسنة بمدينة بلبيس فى الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض علي المتهم بقتل سيدة مسنة بمدينة بلبيس، بعد محاولته سرقتها، تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي بلبيس العام، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار محمود يحي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وتم إحالة المتهم للنيابة.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على " نادية ع ع " سيدة مسنة تبلغ من العمر 74 سنة، مقاتلة داخل مسكنها بشارع المتاجر، بمدينة بلبيس.

وتبين من التحريات مشاهدة أحد الجيران لشاب يجرى مسرعا في الشارع بعد تواجده مع السيدة، وتبين أنه حاول سرقتها وقام بالتعدي عليها بآلة حادة علي رأسها أودت بحياتها في الحال ولاذا بالفرار، وتم تحديده من قبل رجال الشرطة.

وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس بمعرفة النقيبين هشام عبد الحميد، وأحمد النحال، برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبإشراف المقدم رائد ربيع، وكيل فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث، من ضبط المتهم " فيصل أ ص" 18 سنة طالب بالثانوي العام.

وفي سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بنشوب حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وأنتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، فيما انتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين من التحريات التي قام بها النقيب أحمد النحال، معاون مباحث مركز بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وجود شبهة جنائية في الحريق، وقيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران بالمنزل إنتقاما من طليقته لرفضها الرجوع إليه، فأشعل النيران فى منزل أسرتها، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم ويدعي "م س أ " 28 سنة صاحب محل كشرى، مقيم بندر بلبيس.