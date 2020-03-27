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العربية: وفاة 69 مصابا بفيروس كورونا في بلجيكا وارتفاع العدد لـ289

الجمعة، 27 مارس 2020 12:23 م
العربية: وفاة 69 مصابا بفيروس كورونا في بلجيكا وارتفاع العدد لـ289 رعاية مرضي كورونا
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في بلجيكا إلى 7284 بعد تسجيل 1049 حالة جديدة، فيما قال المراسل إنه توفي 69 شخصا في بلجيكا لترتفع وفيات كورونا إلى 289.

وسمحت السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا (EMB) ، بإمكانية بث الخطب الدينية بالفيديو خلال فترة الحجر الصحي التي أقرتها الحكومة البلجيكية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي ترتب عليها منع التجمعات في المقام الأول ومنع أى نشاط يخل بقواعد الحجر الصحى.

وقال المدير التنفيذي في بيان إن السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا "تعتزم دعم المسلمين والسماح لهم بالاستمرار في عيش روحانيتهم ​​في هدوء على الرغم من التدابير الخاصة والصعبة التي تعيشها البلاد ".

وأضاف : لهذا السبب "سنتناوب على تخصيص أئمة لتسجيل خطب دينية على شكل فيديوهات ، والتي سنبثها بعد ذلك عبر قنوات التواصل المختلفة،  وستكون عمليات التسجيل في المسجد الكبير في بروكسل."

كما حذرت الإدارة في بيانها الصحفي من "خطر بعض مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تروج من مصدر مريب وغير رسمي ، والتي تنتشر بالفعل في المجتمع ويمكن أن تضلل المسلمين".

يشار إلى أنه بسبب حزم الإجراءات التي تم فرضها لمحاولة وقف إنتشار الفيروس في بلجيكا، أمرت الحكومة جميع المساجد بإغلاق أبوابها تماماً حتى إنتهاء الحجر الصحي.


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