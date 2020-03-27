اليوم السابع
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الصليب الأحمر: وباء كورونا يمكن أن يشعل اضطرابات بين فقراء المدن بالغرب

الجمعة، 27 مارس 2020 06:25 م
الصليب الأحمر: وباء كورونا يمكن أن يشعل اضطرابات بين فقراء المدن بالغرب فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
رويترز

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قال رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الجمعة، إن الاضطرابات الاجتماعية يمكن أن تندلع بين الفقراء والمهمشين فى المدن الكبرى فى الغرب لافتقارهم إلى موارد الدخل وسط أزمة تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتم رصد أكثر من 80 ألف حالة إصابة بالفيروس فى إيطاليا منذ ظهور المرض هناك قبل أكثر قليلا من شهر وتوفى نحو 8215 شخصا وهو أكبر عدد من المتوفين فى دولة واحدة.
 
وقال فرانشيسكو روكا، وهو إيطالى يرأس الاتحاد، أكبر شبكة إغاثة فى العالم، إنه إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية يتزايد خطر الانتحار بين الضعفاء والمعزولين.
 
وقال روكا، فى إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة فى جنيف، "يوجد كثير من الناس يعيشون مهمشين للغاية داخل ما يسمى الثقب الأسود فى المجتمع، أخشى أنه فى غضون أسابيع قليلة ستكون لدينا مشاكل اجتماعية فى أصعب الأحياء فى المدن الكبرى".
 
وقال روكا، الذى تنشر منظمته التى تتحذ من جنيف مقرا لها متطوعين أيضا فى الأماكن المتضررة بشدة من المرض فى إسبانيا وفرنسا "هذه قنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر فى أى لحظة، لأنهم لا طريق أمامهم للحصول على دخل".
 
 

الامم المتحده

جنيف

كورونا

فيروس كورونا

الصليب الاحمر

الهلال الاحمر

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