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الساحة تعقد دورات تدريبية للطهاة وأصحاب المطاعم "لايف" عبر "الفيس بوك"

الجمعة، 27 مارس 2020 03:18 م
الساحة تعقد دورات تدريبية للطهاة وأصحاب المطاعم "لايف" عبر "الفيس بوك" تدريبات اون لاين
كتبت آمال رسلان 

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أعلنت غرفة المنشآت السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تقديم دورات تدريبية للشيفات والطهاة عن طريق الفيس بوك، حيث سيتم تقديم حلقات نقاشية للطهاة المحترفين واصحاب المطاعم لايڤ، وستشمل الحديث عن سلامة الغذاء.

وأشارت دكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب إلى أنه بالتعاون مع شركة uniliver سيتم عقد دورات توعوية علي شبكة الانترنت (اونلاين) للطهاة العاملين بالفنادق للسلامة والصحة المهنية وسلامة وصحة الغذاء.

ولجأت غرفة المنشآت السياحية إلى الON LINE لتقديم تدريبات لأعضائها خلال الفترة المقبلة، بهدف الارتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للعاملين، واضطراها تحت وطاءة الظروف الحالية ، إلى إلغاء فكرة مشاركة عمالها فى الدورات التدريبية .

وأشار هشام وهبة ، عضو مجلس الإدارة ، رئيس لجنة التدريب إلى أن التدريب أون لاين يوفر اتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه في احتراف المجال، فضلاً عن انه يمكن المتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الاحتراف، مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال اختصاصه.

وأوضح وهبة، أنه يتم حالياً الإعداد للمواد الدراسية والفيلمية التى يضمها المحتوى المقدم للمتدربين، وبما يتناسب مع الإتجاهات الحديثة العالمية فى سلامة وصحة الغذاء، ومجال فنون الطهي، والخدمة والإدارة والتحضير، والتجهيز ،والاستقبال، والاشراف الداخلي ، لرفع مستوى وكفاءة ومهارات العاملين بالمنشآت السياحية.

وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت السياحية، أن التدريب عبر أون لاين ON LINE له مميزات عديدة، منها استغلال وقت فراغك في التدريب أون لاين، أو يمكنك مشاهدة فيديو أو الاستماع إلى مقطع صوتي خاص بمحتوى المادة فى أى وقت وأى مكان، كما أنه أصبح من أساسيات عملية التعلم عن بعد، وأحد الأساليب التعليمية والدراسية الحديثة.

 


اخبار مصر

السياحة

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لايف

كورونا

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