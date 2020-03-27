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الجيش التشيلى يعقم شوارع ومحطات الحافلات فى فالديفيا لمنع تفشى كورونا.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 02:35 م
الجيش التشيلى يعقم شوارع ومحطات الحافلات فى فالديفيا لمنع تفشى كورونا.. صور سيارات الجيش التشيلى
كتب محمد شعلان

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انتشرت قوات من الجيش التشيلي في مدينة فالديفيا جنوب البلاد، لمشاركة موظفي البلدية في أعمال تعقيم شوارع المدينة ومحطات حافلات الأتوبيس أثناء أوقات حظر التجول لمنع تفشي فيروس كورونا، ونشر الحساب الرسمي للجيش التشيلي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، جانب من انتشار رجال الجيش في المدينة لتنفيذ أعمال التعقيم، وناشدت المواطنين مساعدة رجالهم بالجيش من خلال التزام البقاء في منازلهم لمنع تفشي وباء كورونا العالمي.

عناصر جيش تشيلى
عناصر جيش تشيلى

 

وخلال الأربعاء الماضي، قالت وزارة الصحة، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشيلي تخطى حاجز الألف منذ بدء التفشي فى البلاد، لتصبح من بين أعلى الدول إصابة بالمرض فى أمريكا اللاتينية، وأكدت الوزارة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 1142، مشيرة أن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بالمرض.

سيارات الجيش التشيلى
سيارات الجيش التشيلى

 

كما لجأت السلطات التشيلية لاستخدام الطائرات دون طيار لتطهير الشوارع خوفا من فيروس كورونا المستجد، وأعلن رئيس تشيلى سيباستيان بينيرا حالة كوارث وطنية فى أنحاء البلاد؛ وأعطى حكومته صلاحيات واسعة النطاق لتقييد حرية التنقل، وضمان توفير إمدادات المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

 

وكانت تشيلى قد اتخذت مجموعة من الإجراءات بغرض احتواء انتشار فيروس كورونا، التى شملت إغلاق المدارس، وتقييد التجمعات العامة.

 

وعلى جانب آخر، يهدد فيروس كورونا شركات الطيران فى العالم بالإفلاس، بعد فرض كل الدول قيودا صارمة على السفر لمنع انتشار الفيروس، مما خلق حالة من الشلل التام فى جميع خطوط الطيران بالعالم، وقد علقت العديد من شركات الخطوط الجوية رحلاتها، فمنها من سرح العمال واعتمد خطوات شديدة بهدف الحفاظ على السيولة، وسط تزايد حظر السفر وانخفاض الطلب على الرحلات.

 

وقالت صحيفة "الإكونوميستا" الإسبانية إن التقديرات تشير إلى أن خسائر قطاع الطيران سيتكبد أكثر من 113 مليار دولار ، وهو غير مسبوق فى تاريخ القطاع، ولذلك فإن شركات الطيران فى العالم تمر بأسوأ أزمة لها على الإطلاق، حيث إنه تم تسريح عدد كبير من العمال بشركات الطيران وانخفاض عدد رحلات التنقل لأكثر من 50%، ولجأت الكثير من الدول إلى تعليق الطيران لحين إشعار آخر.


سيارات الجيش التشيلى

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