اليوم السابع
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البنك المركزى التونسى يكرم العاملين فى الصحة بورقة نقدية تحمل صورة طبيبة

الجمعة، 27 مارس 2020 05:22 م
البنك المركزى التونسى يكرم العاملين فى الصحة بورقة نقدية تحمل صورة طبيبة البنك المركزى التونسى
أ ش أ

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أصدر البنك المركزى التونسى، ورقة نقدية من فئة 10 دنانير (2020)، تحمل صورة الدكتورة توحيدة بن الشيخ أول طبيبة تونسية وهى من قامات قطاع الصحة أيضا، وذلك تكريما لدور العاملين فى مجال الصحة خلال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وقال محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن هذه الورقة النقدية تحية مزدوجة للمرأة التونسية ولجميع العاملين فى القطاع الصحى المتواجدين اليوم فى الصفوف الأمامية فى الحرب ضد فيروس كورونا.
 
وكان رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، قد أعلن يوم الأربعاء الماضى، عن إنشاء الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد" والتى تضم قيادات عليا من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، "من أجل فرض الالتزام التام بإجراءات مكافحة هذا الفيروس".
 
وأفاد الفخفاخ، فى تصريح إعلامي، بأن هذه الهيئة ستتولى بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتى يرأسها واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، مشيرا إلى أن إنشائها يهدف إلى "ضمان تطبيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفيروس فى كل جهات البلاد".
وأكد الفخفاخ أن الهيئة ستسهر على متابعة مدى التزام المواطنين بإجراء الحجر الصحى التام الذى أقره مجلس الأمن القومى كما ستتابع تطبيق إجراء العزل الصحى الذاتى الذى تفرضه السلطات الصحية على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وذلك طيلة 14 يوما.
 

تونس

البنك المركزى التونسى

كورونا

ىفيروس كورونا

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