البرتغال.. أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تقترب من 80

كتب كامل كامل

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البرتغال 76 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4268، بعد رصد 724 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البرتغالية شفاء 43 مصابا من الفيروس حتى الآن، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من الإصابات وهو 2443 حالة، سجل في المنطقة الشمالية للبلاد، وتأتي المنطقة الوسطى حيث تقع العاصمة لشبونة في المرتبة الثانية بعد بلوغ عدد مرضى كورونا فيها 1110 أشخاص، حسبما جاء في روسيا اليوم.

وأعلنت سلطات البرتغال في الـ19 من مارس الجاري حالة الطوارئ في ظل تفشي عدوى الكورونا في البلاد.

وفي إسبانيا المجاورة، بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 4858، وعدد المصابين ارتفع إلى 64059، في وقت سجلت فيه إيطاليا 8215 وفاة وأكثر من 80.5 ألف إصابة مؤكدة.