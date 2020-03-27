اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 06:43 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 27 مارس 2020 06:34 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الصحة ترد على شائعة نقص إمدادات المستشفيات بالمستلزمات الطبية.

 

1
 

الصحة ترد على شائعة نقص إمدادات المستشفيات بالمستلزمات الطبية

2
 

إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا

3
 

التموين: السماح بعمل جميع مصانع الأغذية بكامل طاقتها لضمان توافر السلع

4
 

البورصة تربح 35 مليار جنيه خلال أسبوع.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 7.68%

5
 

انخفاض سعر الذهب فى مصر 6 جنيهات بسبب هبوط حاد فى الطلب على المعدن النفيس

6
 

الاتصالات تكشف حقيقة شحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول

7
 

وزير الصحة البريطانى يعلن إصابته بكورونا ويعزل نفسه فى المنزل

8
 

الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار وشبورة والعظمى بالقاهرة 22 درجة

9
 

اتحاد الكرة يحصر مستحقات الحكام المتأخرة لصرفها الأحد المقبل

10
 

الأهلي يستعد لتسويق جيرالدو فى ميركاتو الصيف

 


الاهلى

اسعار الذهب

جيرالدو

بوريس جونسون

كورونا

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