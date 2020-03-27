اليوم السابع
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ازاى تستعلم عن مخالفات رخصة قيادتك فى 6 خطوات؟

الجمعة، 27 مارس 2020 05:00 م
ازاى تستعلم عن مخالفات رخصة قيادتك فى 6 خطوات؟ خدمات نيابة المرور الالكترونية
كتب إبراهيم قاسم و أمنية الموجى

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أعلنت النيابة العامة، عن عدد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين إلكترونيًا، حيث نشرت النيابة العامة على الصفحة الخاصة بالنائب العام علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث حددت إدارة التحول الرقمي لانقاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة، خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

ذكرت الإدارة علي موقعها الخطوات: قم بالدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة، www.ppo.gov.eg سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة قم بالضغط علي "خدمات المرور"، ستظهر لك خدمات نيابات المرور الالكترونية، كالآتي: خدمة الاستعلام الالكتروني عن قيم المخالفات المرورية والضغط علي الاستعلام ثم استمرار ، ستظهر جملة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة اضغط على "مخالفات رخص القيادة"، وأدخل البيانات الخاصة برخصة القيادة من خالل إدخال الرقم القومى، ونوع الرخصة، والمحافظة التابع لها، ووحدة الترخيص ثم اضغط على "إجمالى المخالفات"، ستظهر لك شاشة مين بها رقم الرخصة و إجمالى المخالفات والرسوم القضائية المستحقة،  اضغط على "طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات "، ستظهر لك شاشة مدون فيها الشر وط و الأحكام الخاصة بالخدمة الالكترونية المستخدمة، حال موافقتك عليها اضغط على "موافق"، وقم باستكمال كتابة البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

 

يشار إلى أن المستشار ،حماده الصاوي، النائب العام، اعتمد نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية؛ ذلك البرنامج الذي يُدرَج فيه كافة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن.

 

 


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