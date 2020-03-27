اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:17 م
إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا جونسون
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس". 

وعلى الجانب الأخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية و الصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

يذكرأن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.


جونسون

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

إصابة جونسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:21 م

جونسون: نبذل قصارى جهدنا لإعادة البريطانيين من الخارج

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:35 م

علاقة أسرية أفسدتها السياسة..الإندبندنت:ستانلى جونسون والد رئيس وزراء بريطانيا يطلب جواز سفر فرنسى للحفاظ على علاقاته مع أوروبا بعد "بريكست" رغم موقف بوريس..ويتحداه فى قرار الإغلاق بسبب كورونا: سأذهب إلى الحانة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:45 م

بريطانيا وأمريكا يكثفان جهودهما للتصدى لـ"كورونا".. ترامب خلال مؤتمر صحفى: لن نسمح بتحول الفيروس لأزمة اقتصادية طويلة المدى وسنوزع 8 ملايين قناع.. وبوريس جونسون: نسعى لتقوية نظامنا الصحي ونبحث عن لقاح جديد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:22 ص

قرارات بريطانية حاسمة فى مواجهة كورونا .. بوريس جونسون: "ابقوا فى منازلكم".. رئيس الوزراء يعلن سلسلة من الإجراءات تشمل فرض قيود على خروج من المنازل إلا للضرورة .. ومنح الشرطة سلطة لتفريق أى تجمع أكثر من شخصين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة