اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 03:14 م
خالد صلاح
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إسبانيا تسجل 769 حالة وفاة جديدة جراء كورونا والإصابات تتجاوز 64 ألفا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:15 م
إسبانيا تسجل 769 حالة وفاة جديدة جراء كورونا والإصابات تتجاوز 64 ألفا محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزراة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، تسجيل 769 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى أكبر زيادة يومية تشهدها أعداد الوفيات حتى الآن، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 64 ألف حالة.
 
وبحسب أحدث إحصائيات الوزراة والتى نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية ، بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس فى إسبانيا حتى الآن 4 آلاف و858 بزيادة بلغت نسبتها 19% عن اليوم السابق، فى حين بلغت حصيلة الإصابات 64 ألفا و59 حالة، بزيادة نسبتها 14%. 
 
ومن بين إجمالى الإصابات تخضع 4 آلاف و165 حالة للعلاج فى وحدات العناية المركزة، فيما تماثلت 9 آلاف و357 حالة للشفاء.
 
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإسبانى اجتماعا استثنائيا اليوم للموافقة على تمديد حالة الطوارئ فى البلاد أسبوعين إضافيين حتى 11 أبريل. 
 
وتعد إسبانيا ثانى أكثر الدول تضرراً فى العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد إيطاليا.
 

اسبانيا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الاسبانيه

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