إحالة المتهم بقتل طليقته وشقيقها بسبب زواجها من آخر فى المرج للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج بإحالة المتهم بقتل طليقته وشقيقها، طعنهما بسكين، لمحكمة الجنايات. وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، أمرت بحبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة فى منطقة المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بتلقى إشارة من مستشفى (السلام، اليوم الواحد) تفيد باستقباله كلًا من "سحر. أ"، 48 سنة، ربة منزل (متوفية أثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها "حسام أ"، 25 سنة، عاطل توفى إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرقبة، تم نقله لمستشفى اليوم الواحد.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجنى عليهما لنجل الأولى "شادى ص"، والمقيم طرف والده طليق المجنى عليها ويدعى "ص. ح"، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجنى عليها بشخص آخر تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.