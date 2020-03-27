اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة المتهم بقتل طليقته وشقيقها بسبب زواجها من آخر فى المرج للجنايات

الجمعة، 27 مارس 2020 11:38 م
إحالة المتهم بقتل طليقته وشقيقها بسبب زواجها من آخر فى المرج للجنايات جريمة قتل - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المرج بإحالة المتهم بقتل طليقته وشقيقها، طعنهما بسكين، لمحكمة الجنايات. وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، أمرت بحبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة فى منطقة المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بتلقى إشارة من مستشفى (السلام، اليوم الواحد) تفيد باستقباله كلًا من "سحر. أ"، 48 سنة، ربة منزل (متوفية أثر إصابتها بـ11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها "حسام أ"، 25 سنة، عاطل توفى إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرقبة، تم نقله لمستشفى اليوم الواحد.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجنى عليهما لنجل الأولى "شادى ص"، والمقيم طرف والده طليق المجنى عليها ويدعى "ص. ح"، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجنى عليها بشخص آخر تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


المرج المتهم بقتل طليقته وشقيقها

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

قتل طليقته

جثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة