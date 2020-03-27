اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 07:40 م
خالد صلاح
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أول جمعة.. المصريون فى مواجهة كورونا بالمنازل.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 27 مارس 2020 07:00 م
أول جمعة.. المصريون فى مواجهة كورونا بالمنازل.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، المساجد الكبرى تغلق أبوابها لأول مرة فى تاريخ مصر وقت صلاة الجمعة.. أول جمعة.. المصريون فى مواجهة كورونا بالمنازل.. المحافظات تلتزم بقرار الأوقاف بإلغاء صلاة الجمعة ورفع الأذان بالصيغة الجديدة.. لجان للتأكد من الالتزام بالغلق التام.. إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية.. «الغرف التجارية»: استقرار أسعار السلع.. وزيادة المعروض فى ثالث أيام الحظر.
 
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ـ المساجد الكبرى تغلق أبوابها لأول مرة فى تاريخ مصر وقت صلاة الجمعة.. أول جمعة.. المصريون فى مواجهة كورونا بالمنازل.. المحافظات تلتزم بقرار الأوقاف بإلغاء صلاة الجمعة ورفع الأذان بالصيغة الجديدة.. لجان للتأكد من الالتزام بالغلق التام.. إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية.. «الغرف التجارية»: استقرار أسعار السلع.. وزيادة المعروض فى ثالث أيام الحظر

 
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فيروس كورونا

رئيس وزراء بريطانيا

كورونا

وزارة التضامن

البورصة

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