اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أنباء عن تشكيل حكومة وحدة بإسرائيل بين طرفى النزاع الانتخابى

الجمعة، 27 مارس 2020 12:09 ص
أنباء عن تشكيل حكومة وحدة بإسرائيل بين طرفى النزاع الانتخابى نتنياهو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس، عن وجود اتفاق مزمع بين زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، الأمر الذي تسبب في انقسام داخل "أزرق أبيض".

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن حزب ’أزرق أبيض في طريقه للانهيار، وسوف يسلم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من الليكود الحكم لمنافسه زعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس في سبتمبر 2021 بموجب الاتفاق المفترض؛ في الوقت الذي يتوجه فيه الرجل الثاني في تحالف أزرق أبيض (زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد) الغاضب من الاتفاق إلى صفوف المعارضة، وسيكون جانتس رئيسا للكنيست حتى إتمام صفقة الوحدة.

وتحالف "أزرق أبيض" هو ائتلاف سياسي وسطي ليبرالي إسرائيلي يضم ثلاثة أحزاب سياسية وهي "حوسين ليسرائيل" و"هناك مستقبل" و" تيليم" لخوض انتخابات الكنيست.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يتشارك جانتس مع نتنياهو في حكومة وحدة، وأن يتولى جانتس في البداية منصب وزير الخارجية، ولكنه سيتولى بعد ذلك منصبه من نتنياهو كرئيس للوزراء في سبتمبر 2021، وفقًا لاتفاق مفترض وسط دراما سياسية هائلة في إسرائيل بعد ظهر اليوم الخميس.

وأدى قرار جانتس بتوحيد صفوفه مع نتنياهو على الفور إلى انهيار حزب “أزرق أبيض”، حيث رفض القيادي الثاني في الحزب يئير لبيد الخطوة واتجه على ما يبدو إلى المعارضة مع الآخرين من فصيل “هناك مستقبل” في تحالف “أزرق أبيض”. وقالت القناة 12 “ان جانتس فضل اختيار نتنياهو على لبيد”.

وقدم كل من “هناك مستقبل” وفصيل “تيليم” الذي يتزعمه موشيه يعالون طلبًا رسميًا للانفصال عن “أزرق أبيض” في وقت متأخر بعد ظهر اليوم.

وبحسب ما ورد، من المرجح أن يشمل التحالف 78-79 عضو كنيست – الليكود، فصيل جانتس “الصمود لإسرائيل”؛ حزب العمل، “يمينا”، شاس و”يهدوت هتوراة”- وفقًا للقناة 12، الأمر الذي من شأنه أن يترك حزب لبيد “هناك مستقبل”، حزب أفيجدور ليبرمان “يسرائيل بيتينا”، حزب "ميرتس" والقائمة العربية المشتركة في المعارضة. ومع ذلك، يُعتقد أن هناك تقلبات أخرى ممكنة، حيث ورد أن يوعاز هندل وتسفي هاوزر من فصيل “تيليم”، على سبيل المثال، يدرسان الانضمام إلى التحالف.

وكانت اتفاقية الوحدة تتشكل في الوقت الذي اجتمع فيه الكنيست للتصويت على رئيس جديد، بعد استقالة رئيس البرلمان من "الليكود" يولي إدلشتين أمس.

وقدم جانتس نفسه كمرشح وحيد لوظيفة رئيس الكنيست، والتي من المقرر أن يشغلها لفترة وجيزة فقط بينما يتم الانتهاء من التفاوض على شروط ائتلاف الوحدة. وبعد ذلك سيعمل وزيرا للخارجية في الأشهر الـ18 الأولى من حكومة الوحدة الطارئة، بموجب شروط الاتفاق، قبل أن يخلف نتنياهو كرئيس للوزراء.

ولم يتضح ما هو المنصب الذي سيشغله نتنياهو في تلك المرحلة. ووجهت اتهامات لرئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد، في محاكمة كان من المفترض أن تبدأ الأسبوع الماضي، لكنها أرجئت إلى مايو المقبل وسط أزمة فيروس كورونا.

وكانت إسرائيل تعيش أزمة سياسية عميقة أدت الى خوض ثلاث انتخابات نيابية في غضون عام واحد.

 

وعقب الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 مارس الجاري، تم تكليف جانتس بتشكيل حكومة، لكن لم يكن هناك ما يضمن نجاحه بالنظر إلى الانقسامات العميقة في المعسكر المناهض لنتنياهو


نتنياهو

حكومه اسرائيل

تشكيل حكومه

وزراء اسرائيل

ازرق ابيض

احزاب اسرائيل

كورونا

الكنيست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 2693 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 09:44 م

إسرائيل تسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات لـ8 وإصابة 2666

الخميس، 26 مارس 2020 02:57 م

إسرائيل تسجل سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 02:05 م

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 2495 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 09:12 ص

"مؤامرة قذرة ".. إسرائيل تستغل انشغال العالم بمواجهة "كورونا" لتنشر الفيروس بين الأسرى الفلسطينيين.. منظمة التحرير تحذر من إصابة 5000 أسير.. و"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتدخل أممى لتوفير الحماية الصحية

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة