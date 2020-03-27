أكلوا البشر فى غينيا يلتهمون مهندس صينى مصاب بكورونا.. اعرف التفاصيل

وكالات

لقى 14 فردا مصرعهم، من قبيلة آكلى لحوم البشر فى بابوا غينيا، متأثرين بفيروس كورونا، بعد إنتقالهم لهم أثر تناولهم لمهندس صيني كان يعمل في شركة تعدين تابعه لبلاده.

وأكدت السلطات الحكومية في غينيا، بأن حوالي 87 فرداً من قبيلة كورواى المعزولة للغاية والتي يزيد عدد أفرادها على 118 وتسكن فى منطقة نائية من البلاد أصيبوا أيضاً بفيروس كورونا جراء تلك الوليمة التى تناولوها.

ووفقا لما ذكرة بعض أفراد القبيلة للسلطات الغينية، أنهم مرضوا بعد تناول روح الشر الصفراء وهى إنسان، ووفقًا للملازم جيمس مانينج من شرطة بابوا غينيا الجديدة بأن تلك الحادثة فسرت سبب اختفاء المهندس الصيني ووجينج البالغ من العمر 57 عاما في المنطقة نهاية فبراير الماضى بعد الإبلاغ عن فقدانه من قبل شركة زيجن مايننج قروب الصينية