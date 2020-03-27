أسطول من سيارات الجيش الإيطالى ينتظر استلام الجثث بعد تسجيل 541 حالة وفاة..فيديو

كتب أحمد عصام

شهدت شوارع مدينة ميلانو بمقاطعة لومبارديا شمال إيطاليا حالة طوارئ مساء اليوم الجمعة، بعدما سجلت عددا قياسيا في الوفيات منذ بداية تفشي وباء كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 1000 وفاة بسبب الفيروس كأعلى حصيلة يومية.

وحصل اليوم السابع على مقطع فيديو خاص من خالد مصطفى وهو طالب مصري مقيم هناك، لسيارات الجيش في شوارع المدينة لاستلام الجثث ودفنها خارج المدينة.

وقال خالد مصطفى لليوم السابع، إن ميلانو تعيش حاليا حالة من الصدمة بعد هذا الرقم الكبير من الوفيات، وتأثر الاهالي عند مشاهدة سيارات الجيش تحضر لاستلام الجثث ونقلها لخارج المدينة، لعدم وجود اماكن كافية للدفن في لومبارديا واحدة من اكثر مقاطعات العالم تاثرا بالفيروس القاتل، وفقا لما اكدته احدى الإذاعات المحلية.

في الوقت نفسه، قال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة فى إيطاليا، صباح اليوم الجمعة، إن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد، جاء تصريح بروسافيرو بعد يوم من رصد أكثر من 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 712 بالمرض خلال 24 ساعة فقط.

وقال سيلفيو بروسافيرو، فى مؤتمر صحفى "لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها".

ومع ذلك، أضاف بروسافيرو أن هناك "دلائل على تباطؤ" فى أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض.

وقال، "عندما يبدأ التراجع سيعتمد حجمه على سلوككم" مشيرا إلى مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التى فرضها الإغلاق الحكومي.