أخبار مصر اليوم.. شيخ الأزهر يتبرع بـ5 ملايين جنيه لمواجهة فيروس كورونا

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".





شيخ الأزهر يتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا



تبرع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر، للمساهمة فى دعم جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد فى مصر "كوفيد 19

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وزير الصحة البريطانى يعلن إصابته بكورونا ويعزل نفسه فى المنزل



أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إصابته بكورونا وأشار إلى أنه سيقوم بعزل نفسه فى المنزل، وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، وضع وزيري العدل والصحة، في الحجر الطبي بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء إصابته بالفيروس.

الأهلي يستعد لتسويق جيرالدو فى ميركاتو الصيف



يبدأ مسئولو النادى الأهلي خلال الفترة المقبلة تسويق الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق، بعدما استقرت الآراء فى القلعة الحمراء على بيعه اللاعب خلال ميركاتو الصيف المقبل لعدم حاجة الفريق لجهوده.

"فيفا" يوافق على منح كهربا مهلة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك



وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طلب محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، بمنحه مُهلة لمدة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

شاب يقتل صديقه لسرقة 1000 جنيه ويستأجر سيارة بـ 1500 للتخلص من الجثة



قبل عدة سنوات من الآن، شاء القدر أن يلتقى شاب من محافظة المنيا بآخر يقطن فى أسيوط، وجرى بينهما تعارف، تخطى ذلك وصولاً لصداقة قوية ومتينة، استمرت لعدة سنوات، ورغم أن ظروف وأعباء الحياة قادت كل شخص منهما للتواجد فى مكان بعيد عن الآخر، إلا أن مكالمات التليفون لم تنقطع يوماً من الأيام

الصين تعيد فتح 200 دار عرض سينمائى بمدينة شنجهاى



ذكر موقع فارايتى أن السلطات الصينية ستقوم غدا السبت بفتح أكثر من 200 دار سينما فى شنجهاى بعد ما يقرب من شهرين من الإغلاق الإجبارى لوقف انتشار الفيروس التاجى كورونا.

تحية ملكية.. هارى وميجان ووليام وكيت وأولادهم يصفقون لموظفى الخدمة الصحية



شارك جميع أفراد العائلة الملكية البريطانية، فى تعبير رمزى لتوجيه الشكر إلى أفراد الرعاية الصحية فى بريطانيا بسبب مجهوداتهم الكبيرة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تجمع ملايين البريطانيين فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس، ومع حلول الظلام فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقف الملايين من الناس على الأبواب الأمامية لمنازلهم ونوافذهم المفتوحة، وفى الحدائق وعلى الشرفات، للتصفيق تعبيرًا عن امتنانهم لأولئك الذين يعملون على خط المواجهة لمكافحة الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19".





أمينة تشارك بحملة اليوم السابع خليك فى البيت وتدعو جمهورها للحفاظ على مصر



شاركت المطربة أمينة فى حملة "اليوم السابع" خليك فى البيت من خلال فيديو خاص، حيث طالبت جمهورها بالحفاظ على مصر من فيروس كورونا، وذلك من خلال الاستجابة لحملة خليك فى البيت، وأضافت الحمد لله فى مصر لا يزال أمامنا الوقت لصد هذا الوباء والتخلص منه من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة.

مسعفون يوثقون لحظة تصفيق وهتاف بريطانيين لهم أثناء مرورهم بشوارع لندن.. فيديو



وثق طاقم طبى بريطاني يجوب فى شوارع العاصمة لندن، فيديو للحظة اصطفاف المواطنين أمام منازلهم فور سماعهم أصوات سيارة إسعاف كانوا يستقلونها ضمن قافلة تضم مجموعة من سيارات الإسعاف تجوب العاصمة لندن لتقديم التحية لهم على مجهوداتهم الصحية، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد المسعفين البريطانيين وهو يصور تصفيق وهتاف البريطانيين لسيارة العاملين في مجال الرعاية الصحية لما يقومون به مجهود لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

الشعراوى يوجه رسالة تفاؤل للعالم: نعيش بشكل طبيعى فى الصين الآن



أكد ستيفان شعراوي، مهاجم جرينلاد شينهوا الصيني، تحسن الأوضاع فى الصين وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد.

ديزنى و"الأفيال" تعيد ميجان ميركل للفن بعد ترك القصر الملكى



كشف موقع فارايتى تفاصيل مشروع عودة ميجان ميركل للفن مع شركة ديزنى، وذلك بعد تركها القصر الملكى بصحبة زوجها الأمير هارى وابنهما.

البورصة تربح 35 مليار جنيه خلال أسبوع.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 7.68%



ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 9912.98 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 14.15% عند مستوى 959.42 نقطة.

7 مليارات يورو خسائر الكرة الأوروبية حال إلغاء المسابقات بسبب كورونا



كشف جومى رورس، رئيس مجموعة "ميديابرو" المالكة لحقوق البث التليفزيونى فى الدورى الإسبانى، أن الموسم الجارى لا يمكن إلغاؤه بأى شكل من الأشكال لأن التبعات ستكون كارثية ليس على إسبانيا فقط، بل على كل الكرة الأوروبية بشكل عام.