أبناء القليوبية يلتزمون بحظر التجوال فى يومه الثالث.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد اليوم الثالث لحظر التجوال بمحافظات الجمهورية والذي أعلن قراره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلتزام كبير من قبل مواطني القليوبية، حيث باتت شوارع مدن وقري المحافظة خالية تماما، مع انتشار مكثف لرجال الأمن من خلال الكوالين والأكمنة الثابتة والمتحركة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، خلال جولة ميدانية بقريتي إمياى وبلتان بطوخ ومدينة قها، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافقه خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ، وبعض القيادات الأمنية التي تتابع أعمال الحظر بجميع مراكز واحياء المحافظة وفقًا للقرارات الصادرة.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وتوجه المحافظ بالشكر لرجال الشرطة المصرية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية، وذلك لأداء مهامهم فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الشرطة المصرية تبذل قصارى جهدها فى توفير الأمن والأمان للبلاد وهم دائما على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن ، ويتوجه بالشكر لمواطنى المحافظة لالتزامهم بالتواجد داخل منزلهم مع بدء الحظر .

وأهاب المحافظ، بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات.

إلتزام مواطني القليوبية بحظر التجوال 2



إلتزام مواطني القليوبية بحظر التجوال



الطريق الزراعي أثاناء حظر التجوال



حالة طري القاهرة الإسكندرية الزراعي أثاناء حظر التجوال



شوارع مدن القليوبية أثاناء حظر التجوال



طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أثناء حظر التجوال