اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

NBC News: واشنطن تطلب من دول العالم تكثيف إنتاج الإمدادات الطبية التى تحتاجها

الخميس، 26 مارس 2020 02:02 م
NBC News: واشنطن تطلب من دول العالم تكثيف إنتاج الإمدادات الطبية التى تحتاجها كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة NBC News الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحث الدول الأجنبية على تكثيف إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس وأكياس الجثث وغيرها من المواد المرتبطة بفيروس كورونا، وتسعى لشراء أى كميات يمكن توفيرها، حتى مع رفض الرئيس دونالد ترامب استخدام سلطاته الفيدرالية الكاملة لإجبار الشركات الأمريكية على تصنيعهم.

وفى مذكرة دبلوماسية تم إرسالها يوم الثلاثاء الماضى من قبل وزارة الخارجية الأمريكية إلى جميع السفارات والقنصليات الأمريكية وحصلت الشبكة على نسخة منها، منح الدبلوماسيون الأمريكيون نقاط حديث لاستخدامها فى المحادثات مع الحكومات الأجنبية بشان فيروس كورونا، وتشمل التأكيد على أن الولايات المتحدة تواجه زيادة تاريخية فى أعداد المرضى الساعين إلى الرعاية من كوفيد 19، المرض الذى يسببه الإصابة بالفيروس، وفى إحدى النقاط قيل إن أى دولة لا تستطيع محاربة كوفيد 19 وحدها، وأضافت أن الولايات المتحدة تقوم بدورها لزيادة مدخلات ومخرجات سلاسل الإمداد بالقيام بخطوات غير مسبوقة لتكثيف إنتاج العتاد الرئيسية مثل الكمامات.

وجاء فى البرقية الدبلوماسية: "نشجع بلدكم على حشد كل مواردها الداخلية المناسبة لتكثيف إنتاج المواد المطلوبة لمعالجة هذا التفشى، بما فى ذلك خطوات لتعبئة القدرات الإنتاجية المحتملة.

وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى لشراء كميات إضافية من هذه المواد لو كان لدى البلد أى طاقة فائضة.

وذكرت البرقية الدبلوماسية أيضا أن الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف تبادل مفيد للطرفين من المواد الأخرى لمعالجة الإمدادات ذات الثلة بكوفيد 19 التى يوجد بها زيادة، ويتم تشجيع الدبلوماسيين على إخبار الدول التى تستضيفهم بأنهم يريدون حوارا مع البلد لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة المشتركة بأسرع وقت ممكن.

وتشمل قائمة المواد المطلوبة أجهزة التنفس وأجهزة الإنعاش وأجهزة التخدير وهى من بين أكثر المستلزمات المطلوبة.


الولايات المتحدة

كوفيد 19

كورونا

برقية دبلوماسية امريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة