NBC News: واشنطن تطلب من دول العالم تكثيف إنتاج الإمدادات الطبية التى تحتاجها

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة NBC News الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحث الدول الأجنبية على تكثيف إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس وأكياس الجثث وغيرها من المواد المرتبطة بفيروس كورونا، وتسعى لشراء أى كميات يمكن توفيرها، حتى مع رفض الرئيس دونالد ترامب استخدام سلطاته الفيدرالية الكاملة لإجبار الشركات الأمريكية على تصنيعهم.

وفى مذكرة دبلوماسية تم إرسالها يوم الثلاثاء الماضى من قبل وزارة الخارجية الأمريكية إلى جميع السفارات والقنصليات الأمريكية وحصلت الشبكة على نسخة منها، منح الدبلوماسيون الأمريكيون نقاط حديث لاستخدامها فى المحادثات مع الحكومات الأجنبية بشان فيروس كورونا، وتشمل التأكيد على أن الولايات المتحدة تواجه زيادة تاريخية فى أعداد المرضى الساعين إلى الرعاية من كوفيد 19، المرض الذى يسببه الإصابة بالفيروس، وفى إحدى النقاط قيل إن أى دولة لا تستطيع محاربة كوفيد 19 وحدها، وأضافت أن الولايات المتحدة تقوم بدورها لزيادة مدخلات ومخرجات سلاسل الإمداد بالقيام بخطوات غير مسبوقة لتكثيف إنتاج العتاد الرئيسية مثل الكمامات.

وجاء فى البرقية الدبلوماسية: "نشجع بلدكم على حشد كل مواردها الداخلية المناسبة لتكثيف إنتاج المواد المطلوبة لمعالجة هذا التفشى، بما فى ذلك خطوات لتعبئة القدرات الإنتاجية المحتملة.

وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى لشراء كميات إضافية من هذه المواد لو كان لدى البلد أى طاقة فائضة.

وذكرت البرقية الدبلوماسية أيضا أن الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف تبادل مفيد للطرفين من المواد الأخرى لمعالجة الإمدادات ذات الثلة بكوفيد 19 التى يوجد بها زيادة، ويتم تشجيع الدبلوماسيين على إخبار الدول التى تستضيفهم بأنهم يريدون حوارا مع البلد لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة المشتركة بأسرع وقت ممكن.

وتشمل قائمة المواد المطلوبة أجهزة التنفس وأجهزة الإنعاش وأجهزة التخدير وهى من بين أكثر المستلزمات المطلوبة.