اليوم السابع
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750 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

الخميس، 26 مارس 2020 02:17 م
750 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه

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وافق الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على صرف مكافاة قدرها 750 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها المتواجدين على رأس العمل ، وذوى الأمراض المزمنة على أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة .

وأكدت سامية عبدالحميد ،حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وتحفيز الكفاءات وصرف المنح فى المناسبات المختلفة طوال العام .

كما قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية ، وذلك لجهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال "السعيد"،إن المكافاة هى أقل ما يمكن أن تقدمه إدارة الجامعة لكادر المهن الطبية والأطباء المقمين والإمتياز والتمريض والإداريين والفنيين والأمن الإدارى ، لدورهم الفعال فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل أقسام المستشفيات والعيادات لاستقبال أى حالات فى اى وقت دون توقف .

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين، لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى ، وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية التى تتخدها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد .

وكان أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة قد بدات بالفعل فى تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية منذ أبريل الماضى.

وأشار السعيد، إلى أن المنظومة الجديدة للشكاوى تم تطبيقها داخل 19 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية لضمان سهولةاستقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.

وقال رئيس الجامعة،إنه أعطى تعليمات لإدارة خدمة المواطنين بإدارةالجامعة بعدم استقبال الشكاوى الورقية واستقبال الشكاوى إلكترونيًا وذلك نظرا للظروفالحالية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحسبًا لمنع وانتشارالعدوى وحفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على الجامعة.

واضاف السعيد أن الجامعة تستقبل الشكاوى إلكترونيًا على رابط منظومةالشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

 

 

 

 


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