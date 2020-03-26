10 ملايين أمريكى مهددون بالبطالة بسبب كورونا.. و"CNBC" تتوقع المزيد

كتبت: نهال طارق

يسعى 3 ملايين و280 الف عامل في الولايات المتحدة للحصول على إعانات البطالة في ظل عدد من الاغلاقات وتوقف الانشطة الإقتصادية بسبب انتشار وباء كورونا ومن المتوقع ان تأتي موجة جديدة من العاملين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لتقرير شبكة سي إن بي سي الامريكية.

توقع خبراء الإقتصاد الأمريكي أن يتم تقديم ما بين مليون و 4 ملايين مطالبة جديدة للأسبوع المنتهي في 21 مارس حيث أثرت الإعانات على سوق الاسهم حيث سجلت ارتفاعا بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

قال آرت هوجان ، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في ناشيونال سيكيوريتيز: "تم الإعلان عن ارتفاع مطالبات البطالة هذا الأسبوع حبث كان الناس يتحدثون عن إمكانية أن يصل هذا إلى 6 أو 7 ملايين وسط تركيز السوق على حقيقة أننا من المحتمل أن نحصل على فاتورة تحفيز مالي"، واضاف هوجان " هذه اول موجة تسونامي من الأخبار السلبية ... كل شيء على جبهة البيانات الاقتصادية سيبدأ في الظهور بشكل سئ ".

تعتبر المطالبة يالحصول على إعانات البطالة هي مؤشر مهم لأن الزيادة التدريجية في المطالبات يمكن أن تشير إلى تراجع اقتصادي قادم. ولكن لم يحدث غير مسبوق حيث توقف الكثير من النشاط بعد أن طلب الرئيس دونالد ترامب من الأمريكيين البقاء خارج المطاعم والشركات وانتقلت الولايات بسرعة لإجبار العديد من العمال على البقاء في منازلهم.

وفي نفس السياق قال هوجان إن السوق تركز أيضًا على العدد المتزايد لحالات الاصابة بفيروس كورونا قائلا ان العدد سيزداد حتى يبلغ ذروته واضاف انه في وقت ما سيعتمد السوق على الاسس السياسية (السياسية المالية والنقدية وسياسة الرعاية الصحية) بدلا من حركة الاسواق.

ويتوقع الاقتصاديون أيضًا حدوث تدهور سريع غير مسبوق في الاقتصاد بسبب إغلاق الكثير من النشاط الاقتصادي حسث تشير التوقعات الأكثر تفاؤلا تقلص الناتج المحلي الإجمالي بين 20 ٪ و 30 ٪.

كما افادت التوقعات أن ما يصل إلى 10 ملايين عامل عاطلين عن العمل مؤقتًا ، حيث تأمر الولايات السكان بالبقاء في منازلهم.

وبحسب القرير القطاعات الأكثر تضرراً هي وظائف قطاع الخدمات في المتاجر والمطاعم وغيرها من الشركات الترفيهية ، كما تأثرت بعض وظائف الرعاية الصحية ، حيث أغلقت العديد من المكاتب الطبية أو خفضت عدد الموظفين لانها تمثل الخط الأمامي لمكافحة الفيروس.

قال لوك تيلي ، كبير الاقتصاديين في ويلمنجتون ترست: "إذا قمت بتتبع معلومات تخفيض العمالة، سواء كانت Apple أو Nordstrom ، فإن بعض الأماكن التي تم إغلاقها مؤقتًا ، يعرض الكثير منها دفع أجور للعمال".

كما كشفت دراسة استقصائية أن تقرير التوظيف الذي سيصدر عن الحكومة الامريكية في أوائل مايو ، يمكن أن إحتمالية إرتفاع معدل البطالة بنحو 7 ٪ وأن الانخفاض في قوائم الرواتب قد يكون بالملايين في اشارة ان من المحتمل تسريح 5.6 مليون عامل.

وقال خبراء اقتصاديون أيضًا إن الأرقام قد لا تعكس المدى الحقيقي لحالات التسريح من العمل منذ أن قامت الدول بمعالجة المطالبات.

قامت ولاية بنسلفانيا وكاليفورنيا بتسريح عدد كبير من العمال، وانضمت اليهم نيويورك التي تعتبر بؤرة انتشار كورونا في الولايات المتحدة حيث قدم منها 80 الف طلب لإعانات البطالة حتي الان وهي البداية فقط.