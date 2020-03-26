اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يبحث تداعيات أزمة كورونا على الصادرات الزراعية المصرية

الخميس، 26 مارس 2020 04:35 م
وزير الزراعة يبحث تداعيات أزمة كورونا على الصادرات الزراعية المصرية وزير الزراعة فى اجتماع مصدرى الحاصلات الزراعية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع مجموعة من المصدريين المصريين، بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب لبحث مدى استفادة المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجية الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصرى، وأيضا لبحث تداعيات فيروس كرونا على النشاط الزراعى والصادرات وآليات تخطى المرحلة الحالية والقادمة، بناء على تكليف القيادة السياسية.

 

وتناول الاجتماع أيضا استعراض آليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعية وغيرها، كما استمع وزير الزراعة  للمشكلات التى تواجه التصدير، وكانت هناك إشادة واضحة من الحضور بالدور الاستباقى الذى قامت به الدولة فى مواجهة فيروس كرونا، أايضا الإجراءات التى اتخذت لمواجهة الطقس السيئ.

 

كما تواصل وزير الزراعة خلال الاجتماع مع الوزراء والمسئولين المعنيون بالتصدير، وتم الاتفاق على إزالة كافة معوقات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدى، وفى نهاية الاجتماع أعرب الحاضرون عن سعادتهم الغامرة بالنتائج والتوصيات التى انتهى إليها والجدية فى التعامل وسرعة إجراء الاتصالات بالوزراء المعنيين والذين وصفوه بالأمر غير المسبوق.

 

حضر الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور سعد نصار مستشار الوزير، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.

 


وزارة الزراعة

الصادرات الزراعية

البحوث الزراعية

الحجر الزراعى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة