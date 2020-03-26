مقتل عنصرى أمن إثر تفجير فى ديالى بالعراق

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أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل عنصري أمن، إثر تفجير في منطقة البزايز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.

وأوضح المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم لدى مرور قوة أمنية في منطقة البزايز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى؛ ما أدى إلى مقتل عنصري أمن في الحال.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي، وتم فتح تحقيق في الحادث.