مقتل عنصرى أمن إثر تفجير فى ديالى بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل عنصري أمن، إثر تفجير في منطقة البزايز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.
وأوضح المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم لدى مرور قوة أمنية في منطقة البزايز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى؛ ما أدى إلى مقتل عنصري أمن في الحال.
وأضاف المصدر أنه تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي، وتم فتح تحقيق في الحادث.
مقتل عنصرى أمن إثر تفجير فى ديالى بالعراقالخميس، 26 مارس 2020 01:08 ص
قوات الأمن العراقية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل عنصري أمن، إثر تفجير في منطقة البزايز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
فرنسا تقرر سحب قواتها من العراق بسبب كوروناالأربعاء، 25 مارس 2020 10:54 م
تركيا: مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين فى هجوم نفذه أكراد شمال العراقالأربعاء، 25 مارس 2020 10:12 م
العراق يعلن انسحاب القوات الفرنسية العاملة ضمن التحالف الدوليالأربعاء، 25 مارس 2020 02:43 م
العراق: مغادرة ثانى الرحلات الاستثنائية لإعادة مسافرين عراقيين من مصرالأربعاء، 25 مارس 2020 01:40 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة