اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 01:20 ص
خالد صلاح
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مقتل عنصرى أمن إثر تفجير فى ديالى بالعراق

الخميس، 26 مارس 2020 01:08 ص
مقتل عنصرى أمن إثر تفجير فى ديالى بالعراق قوات الأمن العراقية
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل عنصري أمن، إثر تفجير في منطقة البزايز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.
وأوضح المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم لدى مرور قوة أمنية في منطقة البزايز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى؛ ما أدى إلى مقتل عنصري أمن في الحال.
وأضاف المصدر أنه تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي، وتم فتح تحقيق في الحادث.


العراق

قوات الأمن العراقية

مقتل عناصر أمنية بالعراق

محافظة ديالى

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