مدير الصحة العالمية يوجه التحية للملك سلمان لجهوده فى مكافحة فيروس كورونا

وجه مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس التحية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز قبيل ساعات من انطلاق قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية، لقيادته وجهوده للحفاظ على العالم في أمان من فيروس كورونا COVID19.

وقال أدهانوم تيدروس، من خلال تغريدته بحسابه بموقع تويتر:"خالص امتناني لملك السعودية، لقيادته وجهوده للحفاظ على العالم في أمان من فيروس كورونا COVID19...يسرني أن أخاطب في قمة العشرين قادة الغد وأشجعهم على مواصلة التعبير عن تضامنهم في مكافحة فيروس كورونا".

وصرح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز قبيل ساعات من إنطلاق قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية، حيث يجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء.

My deepest gratitude to @KingSalman for his leadership & efforts to keep the world safe from #COVID19. I am pleased to address the @g20org leaders tomorrow & encourage them to continue expressing their solidarity in the fight against #coronavirus.https://t.co/MdDsNO5thH