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مدير الصحة العالمية يوجه التحية للملك سلمان لجهوده فى مكافحة فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 12:51 ص
مدير الصحة العالمية يوجه التحية للملك سلمان لجهوده فى مكافحة فيروس كورونا مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس
كتب هيثم سلامة

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وجه مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس التحية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز قبيل ساعات من انطلاق قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية، لقيادته وجهوده للحفاظ على العالم في أمان من فيروس كورونا COVID19.

وقال أدهانوم تيدروس، من خلال تغريدته بحسابه بموقع تويتر:"خالص امتناني لملك السعودية، لقيادته وجهوده للحفاظ على العالم في أمان من فيروس كورونا COVID19...يسرني أن أخاطب في قمة العشرين قادة الغد وأشجعهم على مواصلة التعبير عن تضامنهم في مكافحة فيروس كورونا".

مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس
مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم تيدروس

وصرح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز قبيل ساعات من إنطلاق قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية، حيث يجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء.

 

وكتب فى تغريدة على حسابه الرسمى عبر تويتر، مساء أمس الأربعاء، "في هذا الوقت الحرج الذى يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التى تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء. حمى الله العالم من كل مكروه".

وتحتضن الرياض، غدًا ، أعمال قمة القادة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم ، وتتولّى السعودية حالياً رئاستها الدورية لمناقشة سبل "مكافحة جائحة كورونا والحدّ من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

وبالإضافة إلى قادة دول المجموعة سيشارك في القمة قادة كل من: إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا وممثلون عن كل من منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية".

كذلك "سيمثّل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا".

وكانت موسكو أعلنت الثلاثاء أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في هذه القمة الطارئة التي ستعقد عبر الإنترنت.

ويأتي انعقاد هذه القمة فيما تخطّى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2,6 مليار نسمة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، في حين بلغ عدد المصابين بالوباء حول العالم أكثر من 400 ألف نسمة توفي منهم أكثر من 18 ألف شخص.

 


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