اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 11:33 م
خالد صلاح
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متستهترش.. حياة الآخرين تبدأ بإهتمامك بنفسك

الخميس، 26 مارس 2020 09:50 م
متستهترش.. حياة الآخرين تبدأ بإهتمامك بنفسك حياة الآخرين تبدأ بإهتمامك بنفسك
أسامة طلعت

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نشر اليوم السابع فيديو إرشادى عن انتشار الفيروسات وكيف يبداء الآمر بسيط ثم قد يصبح كارثة بسبب بعض الاهمالويشير الفيديو إلى مدى اهتمامنا بالنظافة الشخصية والتى قد تمنع الكثير من الأمراض وهو الأمر الذى قد يحافظ على ارواح المحيطين بناتأتى مثل هذه الفيديوهات الاسترشادية مع انتشار فيروس كورونا وتفشيه بعدد من الدول بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.


متستهترش

كورونا

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