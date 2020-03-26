متستهترش.. حياة الآخرين تبدأ بإهتمامك بنفسك

أسامة طلعت

نشر اليوم السابع فيديو إرشادى عن انتشار الفيروسات وكيف يبداء الآمر بسيط ثم قد يصبح كارثة بسبب بعض الاهمال. ويشير الفيديو إلى مدى اهتمامنا بالنظافة الشخصية والتى قد تمنع الكثير من الأمراض وهو الأمر الذى قد يحافظ على ارواح المحيطين بنا. تأتى مثل هذه الفيديوهات الاسترشادية مع انتشار فيروس كورونا وتفشيه بعدد من الدول بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.