اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

للوقاية من وباء كورونا.. هولندية تحتمى بمظلة لتصفيف شعر الزبائن

الخميس، 26 مارس 2020 09:32 ص
للوقاية من وباء كورونا.. هولندية تحتمى بمظلة لتصفيف شعر الزبائن مصففة شعر هولندية تحتمى بمظلة لتصفيف الزبائن
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتمد صاحبة صالون تجميل فى هولندا على طريقة غريبة للوقاية من تفشى فيروس كورونا أثناء عملها فى قص شعر السيدات، وذلك باستخدام مظلة عليها ثقوب للعينين وفتحات للأيدي، بحسب صحيفة "الرؤية" الاماراتية .

وانتشر مقطع فيديو لصاحبة صالون «بيلا روزا» فى شمال أيندهوفن، وهى تحمى نفسها بالمظلة أثناء قص شعر إحدى الزبائن، حيث حقق المقطع أكثر من 82 ألف مشاركة على فيسبوك، وتلقى آلاف من التعليقات التى تنوعت ما بين السخرية والإعجاب.

وتظهر السيدة من خلال مقطع الفيديو وهى تجد صعوبة فى العمل براحة على قص شعر زبائنها، إلا أنها تعتبر الوقاية عبر المظلة هى الطريقة الآمنة لضمان عدم التقاطها عدوى الفيروس المستجد أثناء عملها فى قص شعر السيدات.

هولندية تحتمى بمظلة لتصفيف شعر الزبائن (1)
هولندية تحتمى بمظلة لتصفيف شعر الزبائن 

 

هولندية تحتمى بمظلة لتصفيف شعر الزبائن (2)
هولندية تحتمى بمظلة لتصفيف شعر الزبائن

 

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة