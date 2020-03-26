للوقاية من وباء كورونا.. هولندية تحتمى بمظلة لتصفيف شعر الزبائن

كتب وكالات

تعتمد صاحبة صالون تجميل فى هولندا على طريقة غريبة للوقاية من تفشى فيروس كورونا أثناء عملها فى قص شعر السيدات، وذلك باستخدام مظلة عليها ثقوب للعينين وفتحات للأيدي، بحسب صحيفة "الرؤية" الاماراتية .

وانتشر مقطع فيديو لصاحبة صالون «بيلا روزا» فى شمال أيندهوفن، وهى تحمى نفسها بالمظلة أثناء قص شعر إحدى الزبائن، حيث حقق المقطع أكثر من 82 ألف مشاركة على فيسبوك، وتلقى آلاف من التعليقات التى تنوعت ما بين السخرية والإعجاب.

وتظهر السيدة من خلال مقطع الفيديو وهى تجد صعوبة فى العمل براحة على قص شعر زبائنها، إلا أنها تعتبر الوقاية عبر المظلة هى الطريقة الآمنة لضمان عدم التقاطها عدوى الفيروس المستجد أثناء عملها فى قص شعر السيدات.



هولندية تحتمى بمظلة لتصفيف شعر الزبائن