كسر ماسورة مياه يتسبب بهبوط أرضى غرب الإسكندرية.. والحى: جارى الإصلاح

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت منطقة غرب الإسكندرية كسر فى ماسورة مياه شرب رئيسية، أدى إلى انقطاع المياه بالمنطقة، وأكد حى غرب برئاسة اللواء هشام كمال رئيس الحى، أنه جارى أعمال الإصلاح، حيث يتم المتابعة المستمرة ورصد الشكاوى والمشكلات لسرعة حلها، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية لتقديم خدمة افضل للمواطن السكندرى.

وقد قام مدير إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بمتابعة أعمال هندسة شركة المياه، حيث تم متابعة إصلاح لكسر ماسورة مياه بشارع عين جالوت تقاطع شارع الأمير لؤلؤ والناتج عنه هبوط بقطر 7 م طولى × 4 م عرض× عمق 3 م ، وأكد الحى المتابعة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصلة.

من جهه أخرى، وفى إطار رفع كفاءة الإنارة بأحياء الإسكندرية، أعلن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، الاستمرار فى أعمال إدارة الكهرباء طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 /2020، وذلك تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب قامت إدارة الكهرباء بالمركز بشد كابلات بطول 3 كم بمدخل السناقرة، مدخل مقابر سيدى محمود ببرج العرب القديم بحضور مدير إدارة الكهرباء بالمركز لرفع كفاءة الإضاءة بنطاق المركز و ذلك تنفيذا للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي.

واستمرار لعمليات رفع كفاءة الإنارة بنطاق حى المنتزة أول، شدد حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزة أول باستمرار عمليات الصيانة اللازمة لتنفيذ الخطة الموضوعة للإنارة وبمتابعة مدير إدارة الكهرباء تم مد شبكة هوائية لإعادة الإنارة بشارع العاشر من رمضان من شارع ملك حفنى قبلى وحتى شارع محمد فريد، بعد محاولات توصيل الكابل الأرضى دون جدوى بسبب وجود قطع بالكامل الرئيسى، وذلك بتواجد وكيل إدارة الكهرباء وفنيين الإدارة وبالتنسيق مع الإضاءة العامة.