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قبل الحظر بساعتين .. عروسان يحتفلان بزفافهما بحضور أسري بمنطقة الدقي

الخميس، 26 مارس 2020 05:47 م
قبل الحظر بساعتين .. عروسان يحتفلان بزفافهما بحضور أسري بمنطقة الدقي عروسان يحتفلان بزفافهما
كتب محمود العمري – مصطفى جابر - تصوير السعودي محمود

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في تحد لفيروس كورونا ،وقبل تطبيق قرار فرض حظر التجوال في ثاني أيامه وصدور التعليمات بضرورة التباعد الاجتماعي، قرر عروسان استباق الزمن بإقامة حفل زفافهما في أجواء عائلية

وقبل تطبيق قرار حظر التجوال بساعتين احتفل عروسين، بزفافهما في احدى الحدائق العامة بجوار كوبري أكتوبر في شارع البطل أحمد عبد العزيز، الأمر الذى لفت الكثير من المارة الذى احتفل مع العروسين ، ورصد "اليوم السابع" أجواء احتفال العروسين مع العائلة، وحرص المارة بالسيارات على تحية العروسين، والمباركة على الزفاف .

 

عروسان يحتفلان بزفافهما (1)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (2)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (3)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (4)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (5)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (6)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (7)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (8)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (9)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (10)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (11)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (12)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (13)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (14)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (15)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (16)
 
عروسان يحتفلان بزفافهما (17)
 

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