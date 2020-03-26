فيديو.. يهودى بمدينة القدس يلجأ للقرآن الكريم للوقاية من فيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

تداول نشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى فى إسرائيل وفلسطين مقطع فيديو ليهودى بمدينة القدس المحتلة يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدى لفيروس كورونا الذى بات يهدد حياة الإسرائيليين بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير.

ويظهر فى الفيديو صاحب المطعم اليهودى وهو يتحدث مع أحد مرتادى المطعم بالتأكيد له أنه يسمع القرآن الكريم لعله يكون سببا فى عدم انتشار الفيروس، كما يفعل العرب المسلمين فى فلسطين.

وطالبت السلطات الإسرائيلية المواطنين بالبقاء فى منازلهم قدر الإمكان، فيما أغلقت المدارس والعديد من الشركات، مما أدى إلى تسريح أكثر من خمسمائة ألف عامل وموظف حتى الآن.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء، وأن مفتشي البلديات سيقومون اعتبارا من اليوم بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية .

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5 وفيات، بعد تسجيل حالتى وفاة جديدتين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 2030 منهم 37 بحالة حرجة.

كما صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلى على مجموعة من القيود الجديدة على الحركة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان أعلن، الاثنين الماضى، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريباً فرض حظر التجول في تل أبيب بعد تفشى فيروس كورونا الجديد.

وأضاف إردان فى تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني في إسرائيل قائلا: لقد أكدنا سابقنا أن وصول الحالة الـ1000 سيتبعه قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية ".