اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. يهودى بمدينة القدس يلجأ للقرآن الكريم للوقاية من فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 09:30 ص
فيديو.. يهودى بمدينة القدس يلجأ للقرآن الكريم للوقاية من فيروس كورونا يهودى
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول نشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى فى إسرائيل وفلسطين مقطع فيديو ليهودى بمدينة القدس المحتلة يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدى لفيروس كورونا الذى بات يهدد حياة الإسرائيليين بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إسرائيل  إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير.

ويظهر فى الفيديو صاحب المطعم اليهودى وهو يتحدث مع أحد مرتادى المطعم بالتأكيد له أنه يسمع القرآن الكريم لعله يكون سببا فى عدم انتشار الفيروس، كما يفعل العرب المسلمين فى فلسطين.

 

وطالبت السلطات الإسرائيلية المواطنين بالبقاء فى منازلهم قدر الإمكان، فيما أغلقت المدارس والعديد من الشركات، مما أدى إلى تسريح أكثر من خمسمائة ألف عامل وموظف حتى الآن.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء، وأن مفتشي البلديات سيقومون اعتبارا من اليوم بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية .

 

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5 وفيات، بعد تسجيل حالتى وفاة جديدتين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 2030 منهم 37 بحالة حرجة.

كما  صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلى على مجموعة من القيود الجديدة على الحركة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

 

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان أعلن، الاثنين الماضى، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريباً فرض حظر التجول في تل أبيب بعد تفشى فيروس كورونا الجديد.

وأضاف إردان فى تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني في إسرائيل قائلا: لقد أكدنا سابقنا أن وصول الحالة الـ1000 سيتبعه قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية ".

 

 

 


كورونا

القرآن الكريم

إسرائيل

القدس المحتلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 2495 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 09:12 ص

"مؤامرة قذرة ".. إسرائيل تستغل انشغال العالم بمواجهة "كورونا" لتنشر الفيروس بين الأسرى الفلسطينيين.. منظمة التحرير تحذر من إصابة 5000 أسير.. و"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتدخل أممى لتوفير الحماية الصحية

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:30 م

ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ 2170 حالة

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:24 م

بسبب كورونا .. ارتفاع عدد العاطلين عن العامل فى إسرائيل لـ815 ألف عاطل

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة