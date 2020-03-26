اليوم السابع
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فيديو.. توقف طريق الإقليمي السويس القادم من الكريمات متجه للسويس والعين السخنة

الخميس، 26 مارس 2020 01:25 م
فيديو.. توقف طريق الإقليمي السويس القادم من الكريمات متجه للسويس والعين السخنة توقف طريق الإقليمي
عزوز الديب

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رصدت كاميرا فيديو اليوم السابع توقف الطريق الإقليمي المتجه للعين السخنة والسويس من طريق الكريمات وذلك بسبب حادث مروع تصادم سيارة نقل حطام حادث تصادم تريلا لـ 14 سيارة ملاكى و نقل وأجرة أعلى الطريق الدائرى الإقليمى جنوب الجيزة، ويظهر خلاله العديد من السيارات المحطمة جراء الحادث، وسط تواجد ونش لرفع السيارات من المكان.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات

وتقوم أوناش الإدارة العامة للمرور، بعمليات رفع آثار الحادث بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، وسط تواجد اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور للأشراف على عملية تنظيم السيارات مرة آخرى، وتستمر عمليات البحث بين السيارات المنكوبة.

 

 

 

 

 


الإقليمي الدائرى

حادث الطريق الدائرى

حادث دائرى الجيزة

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