غلق المحال بمحافظة كفر الشيخ وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين

كفر الشيخ محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، غلق المحال تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في تمام الساعة الخامسة ، لليوم الثاني على التوالي وشهدت مدينة كفر الشيخ ومدن المحافظة حملات لمتابعة غلق المحال بحضور اللواء ياسر الحفناوي ، السكرتير العام المساعد ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، واللواء جمال سامون نائب مدير أمن كفر الشيخ ،والتزم أصحاب المحال بالغلق وبدأت أعمال الغلق قبل الساعة الخامسة.

في حيت تم تحرير عدد من الحاضر ضد المحال بشرق مدينة كفر الشيخ التي تأخرت عن الغلق ، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، وتم تمشيع المحال بالشمع الأحمر .

وأشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بأهالي المحافظة بتنفيذ قرار حظر التجوال بالشوارع والميادين العامة والجانبية من الساعة الـ7 مساءً حتي الـ 6 صباحاً، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والاستباقية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية، ولمدة 15 يوماً عدا محلات السوبر ماركت، والصيدليات، والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفر الشيخ، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر؛ أن رئيس الوزراء قد قرر أمس بإغلاق جميع المحلات ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، وحتى السادسة صباحاً، ابتداءً من اليوم ولمدة 15 يوماً، مع الغلق التام لجميع المقاهي، والكافتريات، على أن تعمل المطاعم على تنفيذ طلبات التوصيل للمنازل فقط في أوقات عدم الغلق، مع تنفيذ قرارات الغلق في موعدها، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.