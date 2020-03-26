اليوم السابع
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غدا.. الجمعيات الأهلية تنظيم أكبر حملة تطهير بسفاجا.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 02:53 م
غدا.. الجمعيات الأهلية تنظيم أكبر حملة تطهير بسفاجا.. صور جانب من تفقد معدات حملة التطهير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستعد مجلس مدينة سفاجا غدا الجمعة وبعد غدا السبت، لتنظيم أكبر حملة تطهير بالمدينة بمشاركة إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، وكذلك الجمعيات الأهلية والأحزاب، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

 
وذكر مجلس مدينة سفاجا في بيان له، أن هدى المغربي، رئيس المدينة قامت اليوم الخميس بتفقد عملية تجهيز المعدات المستخدمة في الحملة غدا الجمعة وبعد غدا السبت لتطهير كافة شوارع المدينة على مستوى الشوارع الفرعية والرئيسية. 
 
 
وأكد البيان أنه رافقت رئيس المدينة خلال تفقد التجهيزات الدكتورة نصرة سعد مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالبحر الأحمر، في توعية الشباب المتطوعين من قبل مؤسسات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بمدينة سفاجا. 
 
 
ووجهت الدكتورة نصرة، شباب المدينة بكيفية خلط نسب المواد المعقمة والمطهرة والتعامل مع الأهالي أثناء عملية الرش. 
 
 
ومن جانب آخر، تجرى هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا بتوفير سيارات ومعدات إضافية، للمشاركة في حملات تعقيم وتطهير أحياء المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع نشر الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين من خلال اللوحات الإعلانية الموجودة. 
 
 
وأشارت المغربى إلى مشاركة 10 جمعيات أهلية و4 أحزاب والمجتمع المدني والحماية المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر وشركة النظافة بالمدينة وإدارة النظافة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا التى تقوم بالمساعدة والتطوع والتبرع بأجهزة الرش والمطهرات فضلا عن توعية المواطنين بضرورة تعقيم وتطهير منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى طبقا للتوقيات المحددة من قبل الدولة.
 
 
وشددت رئيس المدينة على استمرار حملات مرور مكثفة على كافة الصيدليات ومحال البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار ثابتة
.
 
وتهيب الوحدة المحلية لمدينة سفاجا سيدات المنازل بالعمل بشكل متوازي فى تطهير مداخل العمارات والبلوكات السكنية وسلالم الوحدات السكنية بالتعاون بين الشغالين.
 
جانب من تفقد معدات حملة التطهير (1)
جانب من تفقد معدات حملة التطهير 
 
جانب من تفقد معدات حملة التطهير (2)
جانب من تفقد معدات حملة التطهير 
 
جانب من تفقد معدات حملة التطهير (3)
جانب من تفقد معدات حملة التطهير 
 
جانب من تفقد معدات حملة التطهير (4)
جانب من تفقد معدات حملة التطهير 
 
جانب من تفقد معدات حملة التطهير (5)
جانب من تفقد معدات حملة التطهير
 
جانب من تفقد معدات حملة التطهير (6)
جانب من تفقد معدات حملة التطهير 
 
جانب من تفقد معدات حملة التطهير (7)
جانب من تفقد معدات حملة التطهير 
 
جانب من تفقد معدات حملة التطهير (8)
جانب من تفقد معدات حملة التطهير 

 


البحر الأحمر

سفاجا

حملة تطهير مكبرة بسفاجا

شباب مدينة سفاجا

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