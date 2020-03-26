عوامل يجب توافرها عند اجراء عملية تجميل الأنف.. مراكز كوينز للتجميل توضح

تقرير خاص

الانف هي العنصر الجمالي في الوجه، لان جمال الانف يعكس جمال الوجه، والعكس فإن قبح الانف يؤثر سلبياً على جمال الوجه.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر، توضح في التقرير التالي العوامل التي يجب توافرها عند اجراء عملية تجميل الأنف.

( فيديو ep5)

وأوضحت انه من اكثر العيوب في الانف هو ان تكون عريضة، او ان يكون بها اعوجاح، وفتحات الانف تكون كبيرة او صغيرة عن الحد الطبيعي، او ان تكون مقدمة الانف كبيرة .

وتعتبر عملية تجميل الانف من العمليات التجميلية الرئيسية لذا يجب ان نختار لإجراؤها نخبة من اكبر الاطباء الاستشاريون في مجال جراحة التجميل، وكذلك يجب اختيار المركز المؤهل لاجراء تلك الجراحة.



5 معلومات هامة حول عمليات تجميل الانف

وهناك بروتوكول مركز كوينز لجراحات التجميل والذي يحث بداية على الجلوس مع المريض للتعرف على ما يعاني منه من مشاكل في الانف، من خلال بحث مقاييس الجمال والتي يتبين منها اذا كان المريض يعاني بالفعل من مشكلة في الانف ام لا.

قد ترجع حدوث مشاكل في الانف الي الاصابة او حادث قديم ادى الي كسر في الانف.

وفي عمليات تجميل الانف يمكن عمل تصليح للاعوجاج وتصليح الحاجز الانفي، واذا كان هناك تقوس يتم الغاؤه، او لو الانف طويلة يتم تقصيرها، او لو مقدمة الانف كبيرة يتم تصغيرها.

وبعد اجراء عملية تجميل الانف نتائجها تظهر من 3 شهور الي 6 اشهر بعد العملية، ويعود المريض الي عمله بعد انتهاء الكدمات التي قد تحدث نتيجة لإجراء العملية في خلال اسبوع الي 10 أيام.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل:

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