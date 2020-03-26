عاطلان يرشدان عن مصدر تمويلهما بالبانجو والسلاح بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بحيازة بندقيتين آلية وخرطوش، وذخائر، وكيلو ونصف من مخدر البانجو بأطفيح، أنهما يتحصلان على المواد المخدرة من عاطل، ارشدا عن هويته ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه.

وذكر العاطلان أنهما يلجئان للمنطقة الجبلية للقاء عملائهما بعيدا عن أعين رجال المباحث، كما اعترفا بحيازة الأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع عن أنفسهما خلال ترويج المواد المخدرة، وأرشدا عن مصدر حصولهما على الأسلحة والذخيرة.

واستنادا لاعترافات المتهمين وتحريات رجال المباحث، تم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق. وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة اطفيح، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص. بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما1,5 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - بندقية آلية - بندقية خرطوش - ١١٩ طلقة أعيرة مختلفة - ٣ خزينة بندقية آلية - شريط فارغ لطلقات لذات العيار). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء. - يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير. - تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها. - فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء. - تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل. - تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق. - السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.