اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 03:17 م
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ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم حصولهم على قروض بنكية

الخميس، 26 مارس 2020 02:30 م
ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم حصولهم على قروض بنكية حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الفرع من ضبط أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز سوهاج لقيامه بالإستيلاء على مبلغ 50 ألف جنيه مقدم لمبلغ 80 ألف جنيه نظير تسهيل حصول شخصين على قروض من أحد البنوك، إلا أنه لم يفى بما وعد ورفض رد المبالغ المالية التي تم الإستيلاء عليها.

ترجع الواقعة عقب تقدم سمير . ر . م صاحب مكتب مقاولات عمومية وقيم بدائرة قسم ثان سوهاج و محمود .م .م . م صاحب مستودع بوتاجاز ببلاغ ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل ببلاغ ضد أحمد .م .ج يقيم بدائرة مركز سوهاج لقيامه بالحصول منهما على مبالغ مالية بلغت 50 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 80 ألف جنيه مقابل تسهيل حصولهما على قروض من البنك الأهلى .

وأكدت تحريات العقيد راشد سالم مفتش الفرع صحة البلاغ وأسفرت التحريات عن قيام المتهم والسابق إتهامه في قضية نصب بالنصب والإحتيال على الشاكين والحصول منهما على المبالغ المالية المشار إليها مقابل حصولهما على قروض من البنك الاهلى فرع الفتح زاعما وجود علاقات له بمسؤلى البنك على خلاف الحقيقة إلا أنه لميفى بما وعد به ورفض رد المبالغ الماليةالمستولى عليها.

وأشارت التحريات إلى وجود ضحايا أخرين للمتحرى عنه لم يتقدموا ببلاغات أملا في الحصول على أموالهم أو الحصول عل قروض من البنك .

تم تحرير وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق؟ محضرا بالواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


سوهاج

الأموال العامة

نصب واحتيال

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قروض بنكيه

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