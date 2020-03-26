اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي

صور.. هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالى

الخميس، 26 مارس 2020 05:00 م
صور.. هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالى هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مدن ومناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الخميس،سقوطاً للأمطار الخفيفة بشكل متقطع،في أوقات متباعدة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار الخفيفة،أو جود تجمعات لمياه الأمطار تعيق حركة السير بالشوارع، ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة أى تجمعات للمياه، قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وقال محمد خض ،ر المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح لـ "اليوم السابع" أن الأمطار الخفيفة لم تتسبب في أية تجمعات للمياه، حتى الآن، أو تؤثر على حركة السيارات أو المشاة بالشوارع، مؤكداَ أن فرق الطوارئ، في حالة استعداد تام لإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تلقي وتلبية بلاغات المواطنين وغرف العمليات، عن أية تجمعات للمياه والتحرك الفوري لإزالتها، من خلال أسطول السيارات والمعدات، الذي يضم 18 سيارة كسح بمدينة مرسى مطروح، و 4 معدات نافوري و ومعدتين لشفط الرواسب، و 2 كباش و 12 مضخة مياه، جميع هذه المعدات والأطقم العاملة عليها، تكون في حالة طوارئ، مع بداية فصل الشتاء وحتى نهايته.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد وجه لجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بمتابعة حالة الطقس ورفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، في حال سقوط الأمطار، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.

 

هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي (1)
هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي 

 

هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي (2)
هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي 

 

هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي (3)
هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي 

 

هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي (4)
هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي 

 

هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي (5)
هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي (5)

 

هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي (6)
هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي (6)

 


محافظة مطروح

الساحل الشمالي

سقوط امطار

حالة الطقس

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة