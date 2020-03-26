صور.. هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالي

تشهد مدن ومناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الخميس،سقوطاً للأمطار الخفيفة بشكل متقطع،في أوقات متباعدة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار الخفيفة،أو جود تجمعات لمياه الأمطار تعيق حركة السير بالشوارع، ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة.

ورفعت أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة أى تجمعات للمياه، قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وقال محمد خض ،ر المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح لـ "اليوم السابع" أن الأمطار الخفيفة لم تتسبب في أية تجمعات للمياه، حتى الآن، أو تؤثر على حركة السيارات أو المشاة بالشوارع، مؤكداَ أن فرق الطوارئ، في حالة استعداد تام لإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تلقي وتلبية بلاغات المواطنين وغرف العمليات، عن أية تجمعات للمياه والتحرك الفوري لإزالتها، من خلال أسطول السيارات والمعدات، الذي يضم 18 سيارة كسح بمدينة مرسى مطروح، و 4 معدات نافوري و ومعدتين لشفط الرواسب، و 2 كباش و 12 مضخة مياه، جميع هذه المعدات والأطقم العاملة عليها، تكون في حالة طوارئ، مع بداية فصل الشتاء وحتى نهايته.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد وجه لجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بمتابعة حالة الطقس ورفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، في حال سقوط الأمطار، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.



هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي



هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي



هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي



هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي



هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالي (5)