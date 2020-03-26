صور.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشوارع شبين الكوم

المنوفية-محمد فتحى

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مساء اليوم يرافقه نائبه الأستاذ محمد موسى، جولة تفقدية مترجلا على الأقدام بشوارع مدينة شبين الكوم للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد المحافظ شارع الجلاء البحرى وطلعت حرب وصبرى أبو علم بشبين الكوم للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ غلق كافة المحالات والمولات والمنشأت التجارية طبقاً للمواعيد المقررة من الساعة الخامسة مساءً وحتي السادسة صباحاً، وكذا حظر حركة المواطنين علي كافة الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتي السادسة صباحاً.

وأشاد محافظ المنوفية بوعي الشعب المنوفي ومدي إدراكه والتزامه بتنفيذ قرارات الغلق والوقوف يداً واحدة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية أصدر محافظ المنوفية تعليماته لوكيل وزراة الصحة بتكليف مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية بشن حملات تفتيشية على الصيدليات بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الأدوية والكمامات الطبية وكذا المستلزمات الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات الطبية والتأكد من عدم التلاعب فى الأسعار لمنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا ، جاء ذلك خلال تفقده عدد من الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت بأحد الشوارع للتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى شن الحملات والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل الفورى مع المخالفين، مشدداً بعدم التهاون معهم وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم الانتهاء من متابعة 3595 حالة وافدة من الخارج من إجمالى 5679 حالة تم تسجيلهم على برنامج متابعة الوافدين المعتمد من وزارة الصحة ، وجارى متابعة 2084 حالة بنطاق المحافظة ، لافتا إلى إتخاذ إجراءات مشددة تجاه القادمين وأتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة فى هذا الشأن، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة إنتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين .

وأكد الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة أنه تم التأكد من الحالات عن طريق عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة اسبوعين وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطاءهم الإرشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلى لهم ووضعهم تحت العزل الذاتى فى منازلهم بمتابعة كاملة ودورية فضلا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقى العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة أسمائهم والوصول إليهم 0

والجدير بالذكر سبق وأن أصدر محافظ المنوفية قرارا رقم (637 ) لسنة 2020 بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج وذلك برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وممثل من الطب الوقائي و2 من الاطباء المتخصصين وممثل من التضامن الإجتماعي وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات .



محافظ المنوفية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشوارع شبين الكوم



محافظ المنوفية يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشوارع شبين الكوم