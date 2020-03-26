اليوم السابع
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صور ..شباب قرية دجوى بالقليوبية يعقمون شوارعهم ضد كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 01:38 م
صور ..شباب قرية دجوى بالقليوبية يعقمون شوارعهم ضد كورونا التطهير
القليوبية نيفين طه

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دشن شباب قرية دجوى التابعة لمدينة بنها حملة تطوعية لتطهير وتعقيم قريتهم ضد فيروس كورونا المستجد لحماية أهاليهم ومنع انتشار تلك الفيروس بينهم.

وقال محمد عادل أحد الشباب المشارك بتلك الحملة، إن الحملة ضمت عدد كبير من شباب وأهالى قرية دجوى ببنها وهدف لتطهير وتعقيم جميع شوارع القرية ضد فيروس كورونا المستجد.

واضاف "عادل" أن الحملة جابت جميع الشوارع الفرعية والرئيسية وجميع انحاء القرية ويتم تعقيمها يوميا بصفة دورية مع توعية المواطنين بضرورة المكوث بالبيت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولضمان سلامتهم وحمايتهم ،وهذه الحملة كمساهمه من شباب وأهالى دجوى بنها لأجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس الأحد، ديوان مديرية الطب البيطرى للاطمئنان على الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوى إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طارئ.

 

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