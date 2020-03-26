صور.. سقوط أمطار خفيفة على منطقة فيصل بالجيزة

كتب عبد اللطيف صبح

شهدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة سقوط أمطار خفيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد ساعات من بدء تطبيق تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمنع حركة المواطنين على كافة الطرق (حظر التجول) حتى الساعه الـ6 من صباح اليوم التالى، وذلك لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وتزامنا مع توقيت حظر التجول، توقفت جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، خلال الفترة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الخميس، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية، كما يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.