اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تطهير المصالح الحكومية ومنازل وشوارع مدينة رأس بجنوب سيناء

الخميس، 26 مارس 2020 02:59 م
صور.. تطهير المصالح الحكومية ومنازل وشوارع مدينة رأس بجنوب سيناء جانب من التطهير
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت رئاسة مركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء حملة تطهير واسعة شملت المبانى الحكومية والمصالح العامة والمساكن والشوارع وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية نحو مقاومة فيروس كورونا (كوفيد 19) وفى إطار الحملة التى تقوم بها المحافظة وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتطهير مدن المحافظة وبعد تطهير مدينة شرم الشيخ .

وجه اللواء خالد فودة توجيهات لرؤساء المدن بإستمرار استكمال المشروعات التنموية بالمحافظة وإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة  وقامت مدينة شرم الشيخ باستكمال الأعمال النهائية للأسفلت للطريق الأمامى بقطاع نبق السياحى بطول 4 كم.

كما قامت مدينة طور سيناء بتنفيذ حملة إزالة بمدخل قرية الجبيل لإزالة المعوقات وبعض المبانى لتنفيذ عملية إزدواج طريق الجبيل الجديد وتركيب خط طرد محطة صرف قرية الجبيل بعد تنفيذ توجيهات المحافظ بتسليم منزل بدوى لكل أسرة أزيل منزلها وذلك قبل الإزالة كما تم استكمال عملية رصف شوارع المدينة الداخلية، وقامت مدينة نويبع بإزالة مخيم متعدى على حرم البحر والطريق الدولى بأم مريخة بمدينة نويبع.

كما تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، عملية تعقيم ورش كافة شوارع ومشايات مدينة شرم الشيخ والتى شارك فيها عدد من الإدارات والمديريات بالمحافظة منها المرور والحماية المدنية والطب الوقائى والمطافىء والصحة والمياه والصرف الصحى والمتوطنة ومكافحة الأمراض والزراعة وذلك بقيادة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجهازة التنفيذى واثنى المحافظ على كافة الجهات المشاركة على جهدهم الكبير ووجه بتعميم التجربة فى باقى المدن من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

 

 

1 (2)
 

 

2
 

 

3 (2)
 

 

4
 

 


مدينة شرم الشيخ

رصف طرق

تعقيم

فيروس كورونا

بيوت بدويه

محافظ جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة