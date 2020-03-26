صور.. تطهير المصالح الحكومية ومنازل وشوارع مدينة رأس بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

نفذت رئاسة مركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء حملة تطهير واسعة شملت المبانى الحكومية والمصالح العامة والمساكن والشوارع وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية نحو مقاومة فيروس كورونا (كوفيد 19) وفى إطار الحملة التى تقوم بها المحافظة وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتطهير مدن المحافظة وبعد تطهير مدينة شرم الشيخ .

وجه اللواء خالد فودة توجيهات لرؤساء المدن بإستمرار استكمال المشروعات التنموية بالمحافظة وإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة وقامت مدينة شرم الشيخ باستكمال الأعمال النهائية للأسفلت للطريق الأمامى بقطاع نبق السياحى بطول 4 كم.

كما قامت مدينة طور سيناء بتنفيذ حملة إزالة بمدخل قرية الجبيل لإزالة المعوقات وبعض المبانى لتنفيذ عملية إزدواج طريق الجبيل الجديد وتركيب خط طرد محطة صرف قرية الجبيل بعد تنفيذ توجيهات المحافظ بتسليم منزل بدوى لكل أسرة أزيل منزلها وذلك قبل الإزالة كما تم استكمال عملية رصف شوارع المدينة الداخلية، وقامت مدينة نويبع بإزالة مخيم متعدى على حرم البحر والطريق الدولى بأم مريخة بمدينة نويبع.

كما تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، عملية تعقيم ورش كافة شوارع ومشايات مدينة شرم الشيخ والتى شارك فيها عدد من الإدارات والمديريات بالمحافظة منها المرور والحماية المدنية والطب الوقائى والمطافىء والصحة والمياه والصرف الصحى والمتوطنة ومكافحة الأمراض والزراعة وذلك بقيادة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجهازة التنفيذى واثنى المحافظ على كافة الجهات المشاركة على جهدهم الكبير ووجه بتعميم التجربة فى باقى المدن من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.















