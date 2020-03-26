صور.. أمن الوادى الجديد يخصص سيارة لنقل الحالات الإنسانية وقت حظر التجوال

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

دشن اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، سيارة مجهزة بكرسى متحرك لنقل الحالات الإنسانية فى أوقات حظر التجول بمدينة الخارجة، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية لمديرية الأمن وتنفيذ مبادئ وزارة الداخلية، فى توفير كافة سبل الدعم للحالات الانسانية والتيسير عليها فى الحركة وقت حظر التجول.

ورافق مدير الأمن عدد من القيادات الأمنية أثناء تدشين السيارة، وتخصيص قوة أمنية لتسييرها وتنفيذ المهام المكلفة بها لخدمة الحالات الانسانية .

وكان مدير الأمن وفر، مساء أمس الأربعاء، سيارة لنقل مريضة تصادف وجودها بالشارع وقت الحظر، بمنطقة ميدان الشعلة بمدينة الخارجة.

وكانت المريضة تحتاج لسيارة إسعاف لنقلها لمستشفى الخارجة العام، إلا أنه تعذر توفيرها وقت حظر التجوال، ما دفع مدير الأمن إلى توفير سيارة إسعاف والتواجد بنفسه لنقل المريضة لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وطبقت أجهزة الأمن في محافظة الوادي الجديد، في تمام السابعة من مساء الأربعاء، حظر التجوال في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التجول من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير الأمن إنه جرى تعليق عدد من اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارات " مصر تستطيع .. سلامتك وأسرتك تهمنا"، مطالبًا المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجوال حفاظًا على صحتهم ومنعًا لانتشار العدوى.

وكانت قد بدأت قوات أمن الوادي الجديد، مساء الأربعاء، في تنفيذ قرار حظر التجوال على مستوى مراكز المحافظة بدءا من الساعة السابعة مساءا حيث التزم المواطنين بتنفيذ القرار وبدت الشوارع خالية من المارة.



مديرية امن الوادى الجديد تخصص سيارة للحالات الانسانية والطارئة وقت الحظر