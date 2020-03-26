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صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

الخميس، 26 مارس 2020 03:28 ص
صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة أمطار على القاهرة والجيزة
كتب محمد قاسم - على عبد الرحمن

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شهدت مناطق متفرقة من محافظتى القاهرة والجيزة، أمطارًا ما بين خفيفة ومتوسطة، وسط خلو الشوارع من المواطنين الذين التزموا بقرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال منذ السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى.

يأتى ذلك فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعًا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أنه يتوقع حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الخميس، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية، كما يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن درجات الحرارة، ستكون أعلى من المعدلات بـ7 درجات، وستصل لـ27 درجة مئوية على القاهرة، مضيفة أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم الجمعة، على أن تصل يوم السبت لـ23 درجة، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس، وعدم التسرع وارتداء الملابس الصيفية.

وتابعت إيمان شاكر إلى أن الطقس سيشهد هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والقاهرة، وأن هذه الرياح ستكون محملة بالرمال والأتربة، مشددة على انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية والطرق المكشوفة.

أمطار-بمنطقة-السيدة-زينب
أمطار-بمنطقة-السيدة-زينب

 

أمطار-خفيفة-على-القاهرة-والجيزة
أمطار-خفيفة-على-القاهرة-والجيزة
أمطار على القاهرة
أمطار على القاهرة
 
أمطار--فى-الجيزة
أمطار--فى-الجيزة

 

أمطار--فى-القاهرة
أمطار--فى-القاهرة

 

أمطار-فى-شارع-قصر-العينى-بالقاهرة
أمطار-فى-شارع-قصر-العينى-بالقاهرة

 

أمطار-فى-شوارع--القاهرة
أمطار-فى-شوارع--القاهرة

 

أمطار-فى-منطقة-السيدة-زينب-بالقاهرة
أمطار-فى-منطقة-السيدة-زينب-بالقاهرة

 

خلو-الشارع-من-المارة-فى-أول-أيام-حظر-التجول
خلو-الشارع-من-المارة-فى-أول-أيام-حظر-التجول

 

سقوط-الأمطار-أعلى-كوبرى-أكتوبر
سقوط-الأمطار-أعلى-كوبرى-أكتوبر

 

سقوط-أمطار-فى-شوارع-القاهرة
سقوط-أمطار-فى-شوارع-القاهرة

 

كوبرى-أكتوبر
كوبرى-أكتوبر

 

مسجد-السيدة-زينب-فى-القاهرة
مسجد-السيدة-زينب-فى-القاهرة

 


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