شركة اتصالات تنصح مستخدمى الإنترنت المنزلى فى العمل تجنب استخدام المايكروويف

مع تفشى أزمة فيروس كورونا، تطلب مؤسسات عديدة من موظفيها العمل من المنزل، ما يتطلب توفير إنترنت بسرعة معقولة لإنجاز العمل بالشكل المطلوب، وقد تتطلب مهام العمل خلال هذه الأزمة إجراء مكالمات بالفيديو، وهو ما يحتاج إلى سرعة إنترنت أكبر.

ولضمان الحصول على هذه السرعة، تنصح شركة الاتصالات الحكومية البريطانية "أوفكوم" عملاءها بتجنب استخدام المايكروويف في المنزل.

الشركة نشرت عدة نصائح للمستخدمين في بريطانيا مع تزايد استخدام الإنترنت من المنازل، بسبب الأزمة الحالية، تضمنت "عدم استخدام المايكروويف خلال مكالمات الفيديو مع الزملاء أو عقد اجتماعات عبر الفيديو كونفرنس على سبيل المثال، أو مشاهدة فيديوهات بتقنية HD أو ألعاب الفيديو القيام بأي شيء هام على الإنترنت"، والسبب هو أنه المايكروويف يضعف قوة إشارات الـ"واي فاى".

ونصحت الشركة أيضا بإبعاد أجهزة "الراوتر" عن الأجهزة اللاسلكية الأخرى مثل أجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة مراقبة الأطفال، ومن الأفضل أيضا إغلاق الأجهزة اللاسلكية أي التي يتم توصيلها بالـ"واى فاى"، مثل أجهزة الآيباد ،والتلفزيون فى حال عدم استخدامها لتقليل الضغط على الشبكة.