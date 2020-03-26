اليوم السابع
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شاهد عمليات برنامج التعقيم الوطني بشوارع دولة الإمارات للوقاية من كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 09:10 م
شاهد عمليات برنامج التعقيم الوطني بشوارع دولة الإمارات للوقاية من كورونا الشوراع خالية وسط عمليات التعقيم الوطنى بالإمارات
كتب هيثم سلامة

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انطلق برنامج التعقيم الوطنى للطرق والمرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما أعلنت كلا من وزارة الصحة الامارتية وقاية المجتمع والداخلية ، "برنامج التعقيم الوطني" الذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 26 مارس، حتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد المقبل، فى إطار الوقاية من فيروس كورونا. 

يوم التعقيم الوطنى بالإمارات (4)
 
يوم التعقيم الوطنى بالإمارات (5)
 

ونشرت صحيفة الإمارات اليوم"فيديو" لعمليات التعقيم في مدينة دبى، عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت قائلة:" الحركة المرورية شبه معدومة في طرق منطقة الورقاء بدبي مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، كما وظفت إمارة دبي طائرات دون طيار في حملة تعقيم الشوارع والمرافق المختلقة في أنحاء المدينة.

وشاركت  فيديو آخر لعمليات العقيم في إمارة الشارقة للطرق والمرافق العامة في إمارة الشارقة، كما شهدت أيضا شوارع إمارة أبو ظبى  خبوها من المشاة وقلة اعداد المركبات مع بدء برنامج التعقيم الوطني.

ونوهت شرطة الشارقة ، بأنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور في إمارة الشارقة اليوم من الساعة الثامنة  مساءاً و لغاية السادسة صباحاً وتبدأ حرية الحركة من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً  وذلك خلال فترة نهاية الأسبوع، لإجراء عمليات التعقيم الوطنى.

يوم التعقيم الوطنى بالإمارات (1)
 
يوم التعقيم الوطنى بالإمارات (3)
 

 

 

وشاركت صحيفة الاتحاد الإماراتية عبر تويتر، عمليات التعقيم الوطنى بإمارة عجمان، وعلقت قائلة:" النعيمية عجمان.. إجراءات برنامج التعقيم الوطني وسط التزام تام من جمهور المواطنين والمقيمين   ".

يشار إلى أنه سيتم  تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو. وأهابت وزارتا الصحة والداخلية بالإمارات الجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، التي تشمل: قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات، والذي يشمل محطات الوقود والمشروعات الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

وأكدت الوزارتان، أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية (الجمعيات التعاونية، والبقالة، والسوبرماركت)، والصيدليات، بالعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، السابق بهذا الخصوص.

دبى
يوم التعقيم الوطنى بالإمارات (5)

 

 


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فيروس كورونا

دولة الإمارات

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