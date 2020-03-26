سقوط 5 عاطلين قبل بيعهم كيلو هيروين وفودر على عملائهم في المرج والشروق

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على خمسة أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وحرر محضر بالواقعة ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (مصر/الإسماعيلية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) حال إستقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهاتفين للإتصال بعملائها.
كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط عاطل ، تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.
كما تم ضبط عاطلين اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما ( كمية من الفودو المخدر وزنت 750 جرام - كمية من البودر المخدر وزنت 5 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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