رجال الأمن بالمغرب يطلقون حملة للتبرع بالدم بعد نقصه بسبب أزمة كورونا.. صور

كتبت مريم بدر الدين

أطلق عدد من نساء ورجال الأمن الوطنى فى المغرب حملة للتبرع بالدم، للرفع من الاحتياطى من هذه المادة الحيوية والضرورية للحياة، وجاءت الحملة تحت شعار "اجلسوا فى بيوتكم.. نحن سنتبرع لكم بالدم"، للمساهمة فى تعزيز النقص الذى سجله مراكز الدم بالتزامن مع أزمة تفشى فيروس كورونا.





وقالت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب ارتفع بواقع 55 حالة خلال 24 ساعة، ليصل إلى 225.



أثناء التبرع بالدم





وأضافت الوزارة، أن هناك حالة وفاة سادسة، وهو مغربي (65 عاما)، كان يعاني من أمراض مزمنة. وما زالت الدارالبيضاء تتصدر الترتيب في عدد الإصابات، تليها الرباط وسلا والقنيطرة، ثم فاس ومكناس.

واتخذ المغرب عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، منها إغلاق المدارس وحظر التجمعات، كما فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الحالي، وتمتد إلى 20 أبريل المقبل، وحظر الرحلات الجوية الدولية والمحلية، والتنقل بين المدن.

وتوجهت مساء الأربعاء، طائرة ثانية تابعة للخطوط الملكية الجوية المغربية، إلى جمهورية الصين الشعبية لجلب معدات ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

الطائرة الثانية التى أقلعت من مطار محمد الخامس، نحو الصين، يُرتقب أن تعود صباح غد الخميس وعلى متنها شحنة مساعدات طبية صينية لاستعمالها في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، في ظل ارتفاع حصيلة الإصابات في المملكة إلى 177 حالة مؤكدة.

وكانت الطائرة الأولى المحملة بالمعدات الطبية الصينية حطت أول أمس الاثنين بمطار محمد الخامس الدولي، لدعم جهود المغرب في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالبلاد.