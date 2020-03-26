رئيس الصين لمنظمة الصحة: سنواصل دعم جهود مكافحة "كورونا" فى العالم

رويترز

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصينى شى جين بينج قوله في رسالة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن سيطرة بلاده على تفشي فيروس كورونا مستمر في التحسن وإنها ستواصل تقديم أقصى ما يمكنها من دعم لمكافحة الفيروس عالميا.