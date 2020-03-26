اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 01:23 م
خالد صلاح
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رئيس الصين لمنظمة الصحة: سنواصل دعم جهود مكافحة "كورونا" فى العالم

الخميس، 26 مارس 2020 01:05 م
رئيس الصين لمنظمة الصحة: سنواصل دعم جهود مكافحة "كورونا" فى العالم الرئيس الصينى شى جين بينج
رويترز

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نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصينى شى جين بينج قوله في رسالة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن سيطرة بلاده على تفشي فيروس كورونا مستمر في التحسن وإنها ستواصل تقديم أقصى ما يمكنها من دعم لمكافحة الفيروس عالميا.

وقال رئيس الصين لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن بلاده ستعدل محور التركيز في مكافحة المرض بما يتماشى مع الوضع في الداخل والخارج وستواصل دعم المنظمة في جهود التصدي للفيروس، حسبما أوردت وكالة شينخوا الرئيس الصينى شى جين بينجالرسمية.

 


الصين

منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

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