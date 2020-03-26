اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 12:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الخميس، 26 مارس 2020 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم  الخميس ارتفاع بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 
الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 24   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 11 والعظمى 26      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 24     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 23      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 23     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 16 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 16 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 17 والعظمى 36   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 37    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38   
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 30  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29
 
 
 
 

درجات الحرارة

حاله الجو

الطقس

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والقاهرة 26 درحة

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:18 ص

الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:01 ص

الأرصاد: شبورة على أغلب الأنحاء وانخفاض بالحرارة والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:00 ص

رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب المحافظات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. الأرصاد: الارتفاع وصل اليوم 8 درجات بالقاهرة.. توقعات بانكسارها الثلاثاء والأربعاء وتعاود ارتفاعها الخميس.. ونصائح بعدم تخفيف الملابس

الإثنين، 23 مارس 2020 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

"هلال شعبان" يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة

"هلال شعبان" يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة

الأزهر للفتوى يحدد خمسة أذكار يتحصن بها المسلم من الأضرار والأمراض

الأزهر للفتوى يحدد خمسة أذكار يتحصن بها المسلم من الأضرار والأمراض

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة